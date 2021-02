Il y a des erreurs d'arbitrage qui peuvent être admises et il y a, par contre, d'autres qui sont non seulement impardonnables, mais doivent être bien sanctionnées. Et c'est le cas pour la dernière en date commise par l'arbitre directeur du jeu du match ayant opposé le Paradou AC à l'Olympique de Médéa (2-1), à savoir Bendjahane. Alors que l'équipe de Médéa a ouvert la marque dans le temps additionnel de la première mi-temps par Khelfallah, qui a repris, victorieusement, une balle de Naâs, en marquant tranquillement son 7e but de la saison (45'+ 5), Loucif trompe la vigilance du gardien de but Medjadel pour égaliser dès le début du second half. Le jeu s'anima et les deux équipes se tiennent en respect jusqu'à cette fatidique 71e minute du jeu où l'arbitre de la rencontre, Bendjahane se distingue d'une manière incompréhensible, en sifflant un penalty au profit de l'équipe du Paradou. Kadri se trouve à l'intérieur de la surface de réparation, derrière le défenseur Naâs, avant de tomber au point du penalty. Et en dépit du fait que ce dernier était derrière le défenseur, l'arbitre a, sans hésiter, désigné le point du penalty. Messibah s'est chargé de botter la sentence en donnant finalement l'avantage à son équipe.

Les gars de Médéa réagissent et le coach Hadjar se dirige vers l'arbitre pour lui expliquer son erreur, mais ce dernier l'expulse pour contestation de décision. Il est évident qu'après visionnage de l'action, l'arbitre directeur du jeu a bel et bien commis une erreur professionnelle et non une erreur d'appréciation. Et cette décision a influencé sur le cours du jeu. Certaines mauvaises langues ont même traduit cette décision par le fait que l'arbitre voulait aider l'équipe chère au président de la FAF, alors qu'elle n'en a vraiment pas besoin.

A la fin de la rencontre, il était bien attendu que les responsables de l'Olympique de Médéa manifestent leur désapprobation d'une telle décision d'arbitrage, comme ce fut le cas par le président de l'OM. Celui-ci n'a pas hésité à constater:

«L'arbitre a accordé un penalty imaginaire au PAC. Je n'ai aucune sensibilité envers les arbitres ni envers le Paradou», explique-t-il. Et d'ajouter: «Il faut dire la vérité, l'arbitrage était hors sujet. On aurait au moins mérité le point du nul. Mais avec un arbitrage pareil, cela casse notre travail avec la préparation de toute la semaine qui tombe à l'eau à cause de ces décisions.» Le président de l'OM insiste en indiquant que «tout le monde a vu qu'il n'y avait aucun contact entre notre joueur et celui du PAC». «En toute honnêteté, je trouve ça honteux qu'en Ligue 1 nous assistons à de grossières erreurs pareils. On casse notre ambition de proposer du beau football», dit-il encore.

Le même responsable déclare qu'«aujourd'hui, l'arbitrage était en dessous de zéro, on espère que la commission désigne des personnes de niveau pour les rencontres». Et c'est là où il est très important de noter qu'en réalité, la commission fédérale d'arbitrage ne fait apparemment pas son travail convenablement.

«La commission ne discute même pas avec les arbitres après coup», indique l'ex-arbitre international Mohamed Zekrini, dans son dernier passage sur une chaîne de télévision privée. Ce qui veut dire que la commission d'arbitrage ne revoit pas les matchs, pour bien évaluer les arbitres et ainsi, pouvoir les aider, d'une part, à se corriger et surtout d'autre part, à ne plus les désigner à titre conservatoire, une manière comme une autre de les mettre au frigo pour quelque temps. Force est de constater que chaque semaine des erreurs d'arbitrages sont signalées, voire condamnées, mais les arbitres concernés sonttoujours désignés, une fois de plus. Et ceci explique donc cela.