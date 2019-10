La situation d’Ernesto Valverde au FC Barcelone est complexe. Le technicien espagnol est effectivement souvent critiqué pour le jeu pratiqué par le Barça. Et la révélation de Nico-Jan Hoogma ne risque pas de le rassurer.

Le vice-président de la Fédération néerlandaise a ainsi révélé que Ronald Koeman disposait d’une clause libératoire pour rejoindre le Barça : « Des accords ont été conclus à ce sujet, mais ils devront payer pour cela. Le succès avec l’équipe néerlandaise peut l’aider (à aller au Barça, NDLR) mais j’espère que nous irons au bout du contrat. » Toutefois, selon les informations de Mundo Deportivo, la clause libératoire inscrite dans le contrat de Ronald Koeman pour rejoindre le FC Barcelone dispose d’une particularité. En effet, si le Barça veut vraiment engager l’actuel sélectionneur des Pays-Bas après l’Euro 2020, il faudra le faire savoir dès le mois de mars. Une situation qui complique ce dossier, puisque cela signifie que le club blaugrana devra décider au mois de mars s’il prolonge ou non le contrat d’Ernesto Valverde qui prend fin, en juin prochain et qui dispose d’une option pour une saison supplémentaire. Koeman de son côté, devra, avant même de connaître le parcours des Bataves à l’Euro, savoir s’il poursuit l’aventure ou non jusqu’à la Coupe du monde. Par conséquent, cette précision complique sérieusement la possibilité de voir l’ancien joueur du Barça revenir en Catalogne.