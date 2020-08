Depuis près d'une semaine maintenant, un feuilleton anime la planète football: Lionel Messi va-t-il vraiment quitter le FC Barcelone? Mardi dernier, la star argentine a envoyé une sorte de lettre recommandée aux dirigeants du Barça pour leur indiquer qu'il souhaitait quitter son club de toujours, qui l'a accueilli en 2000. Depuis, c'est le grand cirque en Espagne, en Angleterre et partout dans le monde. En effet, du côté des pensionnaires du Camp Nou, on essaye de tout faire afin de le conserver. Josep Maria Bartomeu, le président, a même proposé sa tête, alors que des élections sont prévues dans moins d'un an. En Angleterre, on salive à l'idée que «La Pulga» rejoigne Pep Guardiola à Manchester City quand, en France, on espère secrètement que le Paris Saint-Germain va se bouger sur ce dossier hautement symbolique. Toutefois, on ne sait pas comment il va partir. En effet, l'ailier disposerait d'une clause dans son contrat lui permettant de le rompre et donc de se retrouver libre. Son club explique que cette clause est dépassée et que donc il faudra débourser la modique somme de 700 millions d'euros, sa clause libératoire, pour essayer de récupérer le sextuple Ballon d'or. Une somme que personne ne peut mettre. La Cadena Ser, qui a eu les détails du contrat du joueur, hier, explique que cette clause n'est pas applicable! En 2017, il prolongeait son bail de trois années, plus une en option. Sa clause n'était valable que pour les trois premières saisons et la saison qui arrive (2020-2021) est donc l'option et cette fameuse clause n'est plus applicable. C'est peut-être sur ce point que la bataille juridique va s'engager. Par ailleurs, attendu, hier, pour faire le test PCR pour savoir s'il était positif au Covid-19 et retrouver ses coéquipiers, Messi ne s'est pas présenté, comme cela était prévu ces derniers temps. Maintenant, toute la planète en parle et tout le monde l'envoie du côté de Ma City.