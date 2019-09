Première sortie officielle, premier coup de gueule retentissant. Ayant fraîchement pris ses fonctions, le nouveau wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, s’est rendu en visite de travail dans le nouveau complexe sportif de Belgaïd, implanté dans la partie est de la wilaya d’Oran. Sur le champ, il n’a pas hésité à tenir un discours musclé à l’adresse des responsables de l’entreprise chinoise en charge de la réalisation dudit complexe, en les menaçant «de prendre toutes les mesures nécessaires» dans l’éventuel cas de retard ou encore d’un quelconque relâchement. Les accablant, comme d’ailleurs l’a été son prédécesseur Mouloud Cherifi, le nouveau wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a été catégorique dans ses orientations en faisant valoir «l’image de l’Algérie». «Vous êtes responsables du retard», a-t-il affirmé ajoutant que «l’image de l’Algérie est tributaire de la précision dans la réalisation du projet».

Abdelkader Djellaoui n’a pas dissimulé son mécontentement quant au déluge des états d’âme avancés par les responsables de l’entreprise qui se sont, pourtant, engagés à livrer le chantier le mois de l’année en cours avant d’ajourner leur promesse pour le mois de mars de l’année prochaine. Ayant, sans aucun doute, pris, à l’avance ses dispositions en demandant, à partir de son bureau, toutes les informations liées à l’état d’avancement du projet, le wali a fait de sa première visite sur le terrain une sortie tonitruante en accablant l’entreprise chinoise et en plaçant ses anges gardiens devant pour veiller au suivi rigoureux de l’avancement ses travaux. Dans le tas, il a institué les responsables du bureau d’études en charge du suivi, ceux de la direction de l’équipement et ceux de l’entreprise chinoise d’établir communément une feuille de route comportant essentiellement la dynamisation, vaille que vaille, des travaux. Ces instances sont, selon le wali, appelées à s’engager, sans aucun manquement, à finaliser le projet. Autrement dit, les états d’âme avancés en vrac ne tiennent plus la route.

Les yeux sont, désormais, braqués, vers la livraison, coûte que coûte, du projet. Le wali est, pour sa part, tenu par des comptes à rendre à la hiérarchie centrale. En ce sens, il dépêchera, la semaine prochaine, une commission composée du DJS d’Oran, les responsables du bureau d’études et le directeur des équipements pour faire le point, à Alger, sur l’état d’avancement du projet et débattre de toutes les questions liées au chantier, celui-ci est suivi et supervisé de près par la personne du chef du gouvernement, Noureddine Bedoui. Fini donc les trébuchements et les va-et-vient du tout-venant, «l’Algérie avant tout». Tel est le credo adopté par les responsables des institutions en charge de la réalisation de ce complexe. La course contre la montre est lancée. Plus que

16 mois séparent Oran du rendez-vous sportif tant attendu que sont les Jeux méditerranéens de 2021 par lesquel cette ville veut marquer les esprits au regard des moyens colossaux mobilisés pour la réussite de l’évènement. En dévoilant, la semaine dernière, le logo et la mascotte de la 19e édition, les organisateurs sont passés désormais à la vitesse supérieure dans la préparation du rendez-vous.

Un ouf de soulagement a été même poussé, étant donné qu’un retard sensible était accusé auparavant dans cette procédure entrant dans le cadre du travail censé être réalisé par la commission de marketing et de sponsoring. Un premier «carton jaune» dans ce registre a été brandi par le président de la commission de coordination et de suivi relevant du Comité international des Jeux méditerranéens, le Français Bernard Amslem, lors de sa visite d’inspection sur les lieux début juillet dernier. Entre-temps, des changements notables ont été opérés au niveau de la composante du comité d’organisation local. Des changements ayant notamment touché le premier responsable de ce comité, en l’occurrence Mohamed El Morro, qui a été remplacé par l’ancienne vedette de la natation algérienne, Salim Ilès.

Le président du Cijm s’est montré confiant quant «à l’achèvement des deux principaux équipements concernés par l’évènement, à savoir le complexe olympique et le Village méditerranéen, dans les délais impartis, soit avant une année du coup d’envoi de la compétition, comme promis par les services concernés».

Dans ce registre, les propos élogieux du ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, concernant la qualité du complexe olympique en cours de réalisation, s’avèrent être un autre facteur de motivation pour en finir avec ce projet qui accuse un sensible retard dans sa livraison, sachant que les travaux avaient démarré en 2008.