La commission de discipline de la LFP a accordé un nouveau délai de 15 jours, à commencer du 15 février 2021, au MC Oran et à l'USM Bel Abbès, deux clubs n'ayant pas encore déposé les 19 documents pour l'octroi de la licence de club professionnel (LCP). Dans son communiqué, rendu public sur le site officiel de l'instance fédérale, la commission de discipline annonce avoir infligé une amende de 300000 DA aux deux clubs, avant, dit-elle, d'appliquer les sanctions disciplinaires. Une fois de plus, la CD fait preuve de transgression de la réglementation et prend, en sus, une décision qui ne rentre pas dans le cadre de ses prérogatives, à savoir la prorogation des délais.

Les délais sont prolongés, en fait, sur décision de la direction de contrôle et de gestion des finances des clubs professionnels (DCGF), que préside Réda Abdouche, elle qui est chargée exclusivement de ce dossier. Pis encore, la commission de discipline procède par ce «dérapage» pour la seconde fois de suite, elle qui avait décidé, le 12 janvier dernier, de prolonger ces délais d'un mois au profit de 11 clubs en leur infligeant une amende financière de 200000 DA.

Outre le fait que cette prorogation des délais ne rentre pas dans le cadre de se prérogatives, la commission de discipline innove, une fois de plus, en prononçant des sanctions inexistantes. En effet, le non-respect du délai du dépôt de dossier renvoie vers l'article 107 du code disciplinaire, qui prévoit ce qui suit: «1ère infraction: défalcation d'un (1) point pour l'équipe du club fautif, trois cents mille dinars (300000 DA) d'amende pour le club. 2e infraction: défalcation de trois (3) points pour l'équipe du club fautif, cinq cents mille dinars (500000 DA) d'amende pour le club. 3e infraction: rétrogradation du club en division inférieure, un million de dinars (1000000 DA) d'amende pour le club.»

Les deux sanctions financières sortent de nulle part et la commission de discipline, présidée par Me Kamel Mesbah, continue de nager à contre-courant.