Le championnat Africa Continental Cup de judo (cadets et juniors), qui devait se dérouler les 21 et 22 mars à Dakar (Sénégal), a été annulé en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus

(Covid-19), ont annoncé jeudi les organisateurs. « L’Union africaine de judo a le regret de vous informer qu’en raison de l’épidémie du coronavirus et de la situation sanitaire mondiale, en particulier au Sénégal, où les mesures de précaution ont été renforcées à partir d’hier, le championnat Africa Continental Cap de judo cadets et junior de Dakar, au Sénégal, prévu les 21 et 22 mars, a été annulé sur décision du gouvernement sénégalais », a indiqué l’instance continentale dans un communiqué. Mercredi dernier, la Confédération africaine de handball (CAHB) avait annoncé le report à une date ultérieure de la 36e édition de la coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes de handball (messieurs), qui devait se dérouler début avril à Alger.