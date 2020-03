Le rallye Touareg-2020, initialement prévu du 20 au 27 mars dans le désert algérien, a été finalement reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie de coronavirus qui ne cesse de se propager dans de nouveaux pays à travers le monde, ont annoncé dimanche les organisateurs.

«Une fois que le problème du coronavirus sera réglé, nous fixerons une nouvelle date pour le déroulement du rallye Touareg et les participants n’auront pas à verser de nouveaux frais d’engagement», ont assuré les organisateurs dans un communiqué. Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 105 836 cas d’infection ont été recensés dans 98 pays et territoires, dont l’Algérie, causant la mort de 3 595 personnes, rapportent des médias. Selon le dernier bilan établi dimanche par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 20 cas positifs ont été enregistrés en Algérie.