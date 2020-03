Et si les JO de Tokyo n’avaient pas lieu en 2020 à cause du coronavirus ? Cette éventualité, Dick Pound, membre du Comité international olympique (CIO), l’avait évoquée en février dernier. Juste avant que son propos ne soit rétorqué par le président du CIO, Thomas Bach, en personne, ce dernier réaffirmant qu’il n’y aura « ni annulation ni report ». Et pourtant, ce pourrait être le cas puisque que, mardi, Haruyuki Takahashi, l’un des 25 membres du comité d’organisation des JO au Japon, a annoncé qu’il envisageait, désormais, l’hypothèse d’un report des compétitions. « Je ne pense pas que les JO puissent être annulés. S’il le fallait, nous envisagerions plutôt un report. Le CIO ferait face à trop de problèmes en cas d’annulation. Notamment en ce qui concerne les droits américains de retransmission télé », a-t-il déclaré au Wall Street Journal. Le président du comité d’organisation des JO-2020, qui commencent le 24 juillet, a déclaré lundi que les jeux Olympiques devraient se dérouler comme prévu. « Nous n’envisageons pas d’annuler ou de reporter les Jeux », disait-il le mois dernier. Il semblerait que la doctrine du CIO et du comité d’organisation des Jeux ait subitement changé en la matière. S’il devait y avoir un report, Haruyuki Takahashi a d’ailleurs précisé au Wall Street Journal que cela serait « d’un an ou deux ». Une telle mesure pourrait coûter en effet très cher aux diffuseurs. Le groupe audiovisuel NBC, qui a obtenu les droits de diffusion pour les Etats-Unis, a annoncé la semaine dernière qu’il avait déjà décroché 1,25 milliard de dollars de recettes publicitaires avant les jeux Olympiques. Le Japon ne serait pas épargné.