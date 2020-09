La Confédération africaine de football a annoncé, jeudi, le lancement de la Ligue des champions féminine, une compétition annuelle dont la phase finale regroupera huit équipes. Chacune des

six zones de la CAF organisera des qualifications pour déterminer les finalistes du tournoi à huit équipes. La répartition sera la suivante : une équipe de chaque zone, une équipe du pays hôte et une équipe supplémentaire, a précisé l’instance à l’issue de la réunion du Comité exécutif en visioconférence. Pour la première édition, l’union zonale du pays hôte aura deux représentants. Cependant, pour les éditions suivantes, le pays hôte n’aura qu’un seul représentant tandis que l’Union de zone du champion en titre qualifiera deux équipes. Les huit équipes qualifiées seront tirées au sort en deux groupes de quatre équipes chacun, conformément au règlement. La compétition sera annuelle et se tiendra durant le second semestre.