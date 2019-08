La Ligue nationale de football amateur a dévoilé jeudi la composition des groupes (Est, Centre, Ouest) du Championnat national amateur, dont le coup d’envoi est prévu les 13 et 14 septembre prochains.



Groupe Est : C R Village Moussa, HB Chelghoum Laid, M O Constantine, RCB Ouled Djellal, USM Ain Beida, USM Khenchela, US Tébéssa, US Chaouïa, AB Chelghoum Laïd, CRB Kais, CRB Aïn Fakroun, CA Batna, JSD Jijel,MSP Batna, NRB Teleghma, NT Souf

Groupe Centre : CRB Dar Beïda, RC Kouba, JS Haï Djabel, NARB Réghaia, ES Ben Aknoun, USM Blida, WA Boufarik, RC Boumerdès, IB Khemis El Khechna, US Béni Douala, IB Lakhdaria, CRB Ain Oussera, CR Béni Thour, NRB Touggourt, ESM Koléa, WR M’sila.

Groupe Ouest : SA Mohammadia, USMM Hadjout, MCB Oued Sly, SC Aïn Defla, ES Mostaganem, MB Hassasna, JSM Tiaret, IRB El Kerma, SCM Oran, GC Mascara, ASB Maghnia, RCB Oued Rhiou, US Remchi, CRB Ben Badis, SKAF Khemis, CR Témouchent.