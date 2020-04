La Ligue de football professionnel (LFP), a décidé d’augmenter à 30 millions de dinars, sa contribution au fonds spécial de solidarité créé par la fédération algérienne (FAF), dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-elle rapporté mardi sur son site officiel. Lors de la dernière réunion de son Bureau exécutif, la LFP a fixé à 10 millions de dinars son aide, versée dans le compte d’aide de solidarité ouvert par l’instance fédérale. La décision d’augmenter la contribution « a été prise par la LFP suite à une consultation des clubs de Ligue 1 professionnelle, invités à participer à ce mouvement de solidarité. Tous les présidents ont accueilli l’initiative et ont soutenu la démarche de la Ligue et la fédération », précise la LFP dans un communiqué. L’instance dirigeante de la compétition a précisé que « ces 20 millions de dinars supplémentaires seront prélevés du chapitre des droits TV et cette somme sera par la suite amputée des futurs montants qui devraient être versés aux clubs de ce chapitre ». Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar a indiqué mardi aux médias « qu’il prendrait contact avec les présidents des clubs pour trouver une formule qui permettrait, à partir des entrées financières de la télévision nationale (EPTV) saison 2019-2020, à accroître la contribution de la LFP ».