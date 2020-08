Le CS Constantine a signé, mercredi dernier, la convention tripartite avec le cabinet d’expertise en management, la Société sportive par actions (SSPA) et la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF). Selon la FAF, le président du conseil d’administration de la SSPA/CSC, Laâla Yazid, a paraphé le document le liant avec le cabinet BR2C sur la mise à niveau du management des clubs, précise le site officiel de la FAF, soulignant que le CSC est l’un des clubs qui accomplit d’énormes efforts pour améliorer la gestion, sur tous les plans. Pour rappel, plusieurs clubs de Ligue 1 professionnelle entre autres le MC Alger, CR Belouizdad, Paradou AC, NC Magra, l’USM Alger avaient paraphé cette convention qui entre dans le cadre de l’opération d’accompagnement des clubs professionnels par la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), en attendant la signature des autres pensionnaires de L1.