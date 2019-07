Cette compétition continentale se déroule pour la première fois en été, soit au moment du mercato. De ce fait, des recruteurs scrutent le moindre geste des joueurs dans la perspective de trouver un ou des éléments pouvant renforcer les rangs de leurs clubs respectifs. Le très bon parcours des Verts permet aux joueurs de voir leur cote augmenter d’une manière progressive. Il est, donc, tout à fait normal que des responsables et recruteurs cherchent à s’approcher des joueurs ou de leurs managers respectifs dans la perspective de négocier un probable transfert. Des courtisans lorgnent, entre autres, Brahimi, l’élément le plus courtisé, qui, pourtant, n’a pas été aligné durant les matchs de cette CAN. C’est surtout l’O Marseille qui s’y est intéressé au milieu des Verts. En fin de contrat avec le FC Porto, le joueur intéresse le nouveau coach marseillais, André Villas-Boas. Si l’on croit les informations de O Jogo, le profil de Yacine Brahimi plaît sur la Canebière ainsi qu’au nouveau coach qui connaît particulièrement bien les qualités du joueur algérien. Ce dernier aurait déjà repoussé des offres espagnoles (Betis Séville) et anglaises (Everton) et mise sur la CAN avec les Fennecs pour voir arriver un meilleur projet sportif et financier. Avec la menace du fair-play financier et sans Europe, l’OM arrivera-t-il à convaincre l’ancien Rennais ? Réponse après la CAN. C’est aussi le cas pour d’autres joueurs, notamment tels que Attal, Abeid, Zeffane, Farès, Bennacer, Belaili, Ounas ou encore, à un degré moindre, Slimani. Parmi ces joueurs, il y a bien certains qui n’ont pas encore décidé concernant leurs prochaines destinations. À titre d’exemple, pur produit de l’académie de l’OL, Mehdi Zeffane a vu sa carrière relancée après l’arrivée du coach Sabri Lamouchi au Stade Rennais. Et c’est l’opportunité pour le joueur d’annoncer son désir de changer d’air : « Le football nous offre la possibilité de vivre pas mal de choses. Aujourd’hui, je suis plus axé sur le projet de partir à l’étranger. Pour le plaisir de jouer ailleurs, déjà, mais aussi en tant qu’homme pour découvrir une autre culture, une autre langue. En France, j’ai connu Lyon et Rennes, deux très bons clubs de L1. Je pense avoir fait le tour, à 26 ans, je suis tenté par l’étranger », avait-il indiqué. La CAN est, donc, une autre possibilité pour Zeffane de gagner des galons et susciter des convoitises pour un éventuel transfert cet été. De son côté, Attal, qui vient d’être blessé avec cette luxation de la clavicule en quarts de finale face à la Côte d’Ivoire, a été déjà sollicité bien avant le début de la CAN. Le joueur de 23 ans a achevé sa formation au Paradou en Algérie, avant de filer au club belge de Courtrai, où l’OGC Nice l’a acheté 3,5 millions d’euros l’été dernier. Cette saison, il a joué 27 matchs avec le maillot niçois dont 23 en tant que titulaire. Il a affolé les compteurs, entre ses courses folles et ses enchaînements de dribbles. Le prestigieux club parisien, le PSG est le dernier club à s’y intéresser. De son côté, Abeid est peut être déjà fixé sur sa prochaine destination bien avant la fin de cette CAN. En effet, aux dernières nouvelles, en fin de contrat avec Dijon, Mehdi Abeid devrait s’engager avec Nantes. Le milieu algérien est tombé d’accord avec les Canaris sur un bail de trois ans, selon le journal régional français, Ouest-France. Abeid devrait passer sa visite médicale à son retour de la CAN. C’est aussi le cas, apparemment de Bennacer, le milieu de terrain d’Empoli. Le Milan AC aurait obtenu le dernier feu vert de l’agent du joueur. Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, le Fennec devrait parapher un bail de cinq ans, avec un salaire annuel de 1,5 million d’euros (+ des bonus). Montant de l’opération : 16 millions d’euros (avec les «incentives»). De son côté, Belaili, qui est en train de réaliser une très bonne CAN vient de recevoir une offre du club qatari de Duhail, de 8 millions d’euros. Il se trouve, justement, que l’autre club qatari où évolue Bounedjah, Al-Saad, veut aussi l’enrôler. Seulement, Belaili veut rejoindre un grand club en Europe et n’est, pour le moment pas encore chaud pour aller au Golfe. Du côté de l’Italie, il est sûr que durant cette inter-saison, l’international algérien Adam Ounas va changer d’air, selon plusieurs médias. Il devrait, dit-on, signer avec Parme. Selon le quotidien Tuttosport, le départ d’Ounas de Naples vers Parme est très proche, l’Algérien va signer sous forme de prêt, les dirigeants de la Partenopei veulent encore évaluer l’ancien joueur de Bordeaux pour une saison supplémentaire, après ils décideront si Ounas sera vendu définitivement. A noter, au passage, qu’Adam est aussi pisté par de nombreux clubs italiens, ainsi qu’en Espagne et en France. D’autre part, le latéral gauche, Mohamed Fares, est convoité par le club italien Sassuolo dont les dirigeants sont entrés en contact avec leurs homologues de SPAL pour s’attacher ses services. Les dirigeants de Sassuolo auraient fait une première offre de 10 millions d’euros + un des deux joueurs (Babacar ou Di Francesco ). De leur côté, les dirigeants de SPAL cherchent à vendre le joueur, mais demandent 20 millions d’euros pour laisser l’international algérien partir . A rappeler que Napoli avait déjà proposé 8 millions d’euros. Pour sa part, Ramy Bensebaini, qui s’est illustré en Europa League tout comme lors du parcours en coupe de France, est courtisé en Espagne (Betis Séville et FC Séville), en Italie également par Naples, mais son statut d’extracommunautaire peut être un frein. En Allemagne, Hoffenheim, où son coéquipier en sélection Ishak Belfodil évolue, est intéressé par le joueur de 24 ans dont la situation contractuelle est avantageuse. Sous contrat jusqu’en juin 2020, Ramy est estimé entre 5 et 8 millions d’euros. Le cas de l’attaquant Islam Slimani est particulier. N’arrivant pas à s’imposer au Fenerbahçé en Turquie, l’international algérien veut retrouver son ancien club, le Sporting CP. Et un départ au Portugal pourrait être une bonne porte de sortie pour l’attaquant algérien qui veut relancer sa carrière. D’ailleurs, la direction du Sporting serait aussi très intéressée par ce transfert. Les responsables portugais devront trouver un accord avec le club de Leicester City, avec lequel le joueur de 30 ans est lié jusqu’au 30 juin 2021.