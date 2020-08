Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG en phase de retour après une blessure au mollet, va « tout faire » pour disputer la première finale de Ligue des champions de l’histoire du club français, demain à Lisbonne (20h) contre le Bayern Munich. Entré en jeu à la 83e minute contre Leipzig (3-0) en demi-finale après avoir déclaré forfait en quarts, l’Italien a assuré qu’il allait « mieux » jeudi dernierr, lors d’un point-presse en visioconférence depuis l’hôtel lisboète du PSG. « J’ai recommencé doucement avec l’équipe. C’était une blessure un peu difficile à digérer car elle est venue de façon un peu étrange. J’ai continué à travailler et à faire de la thérapie pour arriver dans la meilleure forme possible contre Leipzig », a-t-il déclaré. Pour la finale, « c’est le coach qui prendra la décision mais je vais tout faire pour être dans le groupe », a-t-il ajouté. De Kylian Mbappé, victime d’une entorse à la cheville le 24 juillet, à Keylor Navas, blessé à la cuisse contre l’Atalanta Bergame, les forfaits majeurs n’ont cessé de s’accumuler pour le PSG, avant et pendant le « Final 8 ». Le club parisien avait aussi perdu sur blessure Layvin Kurzawa et Idrissa Gueye, mais les nouvelles sont rassurantes quant à leur possible participation en finale.