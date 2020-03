La lutte pour le maintien en Ligue 1 s’accentue. A l’issue de la 21e journée, trois équipes familiarisées avec cette zone dangereuse comptent se reprendre à 9 journées de la fin de la saison, où

27 points sont encore en jeu. Un petit coup d’œil aux derniers résultats de cette journée, disputée jeudi et samedi derniers, fait ressortir que le NC Magra se complique la mission, au moment où le NA Hussein Dey respire et reprend grand espoir pour le maintien. le NCM s’est fait battre à domicile par l’AS Aïn M’lila (0-1).

En cette dernière ligne droite, chaque point perdu vaut son pesant d’or et quand perd trois points et de surcroît à domicile, cela témoigne de la démobilisation des joueurs et du staff. La preuve, on compte, pas moins de 6 matchs sans victoire pour l’équipe drivée par le coach Hadj Merine.

En dépit de cette défaite, ce dernier reste optimiste, lui qui a déclaré en fin de partie : «Nous n’avons d’autres choix que de rebondir lors du prochain match contre le MC Alger.» Le Mouloudia reste sur une lourde défaite à Bordj Bou Arréridj (0-3) et compte bien se racheter à domicile, car ayant un besoin pressant de points pour rester dans le groupe en tête du classement. De son côté, l’US Biskra a connu le même sort que le NCM en concédant une défaite à domicile jeudi dernier, face à l’ES Sétif (0-2). Lors de la prochaine journée, l’US Biskra effectuera un déplacement des plus difficiles à Constantine, pour affronter le CSC, battu par le NAHD (0-1), et qui voudrait bien se réconcilier avec ses supporters par une victoire. Quant au NA Hussein Dey, son dernier succès tiré par les cheveux, face au CS Constantine, a redonné grand espoir aux Sang et Or pour s’échapper de cette zone rouge des relégables. Encore faut-il savoir que les deux derniers classés en fin de saison rétrograderont en Ligue 2, au moment où 4 clubs de la Ligue 2 accéderont en Ligue 1 pour une nouvelle saison avec 18 clubs. Ainsi, les joueurs du courageux coach Benseghir ont renoué avec la victoire et ce, après cinq matchs sans le moindre succès (4 défaites, 1 nul). Il est vrai qu’avant cette rencontre, les joueurs et les staffs ont été agréablement surpris par le geste de la direction qui a versé deux mensualités. Une manière comme une autre de booster et d’encourager les joueurs, qui souffrent de ce manque d’argent criard. De plus, et c’est encore plus important, car rare dans notre championnat : des supporters montrent pratiquement leur fidélité aux couleurs Sang et Or en promettant aux joueurs, une prime en cas de victoire, lors du prochain déplacement à Aïn M’lila. Le but inscrit par Azzi (45’) face au CS Constantine, qui a donné la victoire au NAHD, a eu une très grande répercussion sur le moral de tous les fans des Sang et Or au point où on croit désormais à un maintien qui va être difficile à assurer, mais l’espoir est bien grand pour ce faire. Cette victoire est tombée à pic pour les Nahdistes qui occupent la 15e place avec 19 points en cédant la dernière place au NC Magra, 16e avec 19 points également, mais un goal-average défavorable. D’ailleurs, le coach du NAHD, Benseghir, est bel et bien optimiste en déclarant, entre autres : «J’espère que c’est le déclic pour l’équipe. Maintenant, on doit confirmer ce déclic provoqué face au CSC lors de notre prochaine sortie face à l’AS Aïn M’lila.»