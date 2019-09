Le problème des dettes de l’USM Harrach pèse vraiment beaucoup dans l’actuelle crise de résultats que connaît l’équipe chère au président Mohamed Laïb. D’ailleurs, c’est juste lors de ce match contre le MCE Eulma, samedi dernier (2-2), que le coach Ismaïl Djelid a pu bénéficier de l’apport de ses nouvelles recrues, qualifiées par la CNRL. De plus, l’équipe souffre également de la domiciliation puisque le problème du tartan du stade du 1er-Novembre de Mohammedia ne permet pas son homologation, d’où le fait de recevoir au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Face au MCEE, l’équipe harrachie a été menée au score deux fois, d’abord par Aït Abdelmalek (16’) puis par Bentabet (90’+1), avant de réussir à chaque fois à égaliser, d’abord par Bahi (45’+2), puis par Abdat (90’+4). C’est justement ce seul point du nul que les Harrachis comptent dans leur escarcelle. Désormais, il va falloir au coach de bien travailler la cohésion du groupe et la complémentarité des joueurs pour espérer faire marcher l’équipe dans la bonne voie des résultats positifs. Ce dernier match nul à domicile a fait réagir les supporters qui n’ont cessé d’insulter l’équipe à l’issue de la partie. L’USMH continue, ainsi, de manger de son pain noir, ce qui risque de lui coûter cher et mener le club directement en DNA. Mais, il se trouve que le coach Djelid n’est pas d’accord avec cette thèse des mauvais résultats, qui, pour les fans de l’équipe, vont se poursuivre. Lui a un tout autre avis puisqu’à l’issue du match face aux Eulmis, il a indiqué : « Je suis en même temps assez satisfait et en colère. Ce nul est, certes, loin de ce que nous cherchions, mais il faut aussi voir qu’il y a une amélioration. » Le coach des Jaune et Noir ajoute : « Je suis d’accord sur le fait qu’un point en quatre matchs c’est très peu. Mais avec le travail et un peu de patience, je sais qu’on va réussir. » Pour le coach de l’USMH, « le championnat débute juste et les insultes des supporters ne sont pas justifiées ». « On vient de qualifier les nouveaux et nous allons être meilleurs à l’avenir », dit-il encore. Certains fans de l’équipe attendent justement la démission du coach devant ces résultats négatifs qui se succèdent, mais lui, a une autre vision: « Je ne compte pas partir. Je vais rester, je suis un enfant d’El Harrach, mon cœur bat pour ce club et je ne vais pas abandonner. Je suis là pour une mission, je veux qu’on me laisse travailler et je promets qu’à l’avenir cette équipe sera meilleure. Les supporters ont le droit d’être fâchés, mais n’ont pas le droit de m’insulter .» Le prochain match de l’USMH aura lieu à Oran face à l’OM Arzew pour le compte de la 5e journée de cette Ligue 2. L’équipe de l’OAM a bien besoin de points tout comme l’USMH, puisqu’elle ne compte que 3 points en 4 matchs. C’est dire combien serait difficile ce déplacement pour les Harrachis.