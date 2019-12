La mission de la Dcgf s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de travail, validé par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) du 25 novembre 2019.

Ainsi et après avoir diagnostiqué en novembre dernier l’état catastrophique de la gestion des clubs, l’instance présidée par Réda Abdouche a achevé lundi dernier sa tournée, effectuée auprès des 16 clubs de la Ligue 1 professionnelle, du 8 au 23 décembre en cours. Cette mission de terrain a emmené les membres de la Dcgf au niveau desdits clubs afin d’apprécier de plus près les conditions de travail, l’organisation administrative mise en place et le niveau de gestion et de management de ces entités, selon un communiqué rendu public par la FAF sur son site officiel. Dans ce communiqué, publié lundi soir, la FAF a indiqué que la Dcgf a publié la synthèse des 16 clubs visités de la Ligue 1, sans donner la moindre information sur ce qui a été constaté jusque-là ou, ne serait-ce, que le résumé de ce qui devrait être retenu de cette tournée.

La FAF s’est contentée de préciser à la fin de son dernier communiqué qu’ « à l’issue de cette tournée, un rapport sera établi et transmis au Bureau fédéral de la FAF avant d’entamer la troisième phase de ce travail, dont le contenu sera porté à la connaissance des acteurs du football et de l’opinion sportive ». A bien comprendre, la Dcgf ne portera le contenu de son rapport aux acteurs du football qu’à la fin de la tournée. Mais, alors, cela veut dire que la tournée n’est pas encore terminée et pourquoi cette simple information de 16 clubs ayant reçu la visite de la Dcgf ? On s’attendait à avoir une synthèse des travaux de la DCGF comme celui établi, par exemple, le 20 novembre dernier. Dans ce premier rapport, les membres de ladite direction avaient procédé à un premier travail auprès des 16 clubs de la Ligue 1 professionnelle afin d’examiner dans une première étape la situation de ces derniers, sur le triple plan administratif, comptable et respect des procédures. De tous les clubs, un seul a mis du temps pour répondre à cette sollicitation, malgré plusieurs rendez-vous pris, à savoir le NA Hussein-Dey. Les représentants de cette Sspa ont été finalement accueillis le mardi 20 novembre 2019.

Et là, le résultat a été bien annoncé : ce qui est une très bonne décision pour mettre au courant les acteurs du football national. Parmi les premières conclusions du travail mené par la Dcgf, il y a lieu de retenir des observations aussi bien sur le plan administratif que comptable. Et pour faire court, un bilan préliminaire établi au 31/12/2018 fait ressortir ce qui suit : un examen préalable et sommaire des documents comptables et financiers a été établi par la Dcgf ; 10 Sspa ont remis divers documents comptables, cinq n’ont pas encore procédé au dépôt. Une n’a pas répondu malgré de multiples relances.

L’exploitation de documents des 10 clubs indique que le football national est un gouffre financier. Les déficits colossaux et récurrents interpellent quant à la gestion archaïque et chaotique de la majorité des Sspa. Un chiffre à retenir : 740 milliards de centimes de déficit pour les 10 clubs de la Ligue1 examinés. Or, le dernier communiqué de la Dcgf n’apporte vraiment rien de concret en matière de résultats du travail accompli jusque-là.