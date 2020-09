La direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels (DCGF) de la Fédération algérienne de football a informé les SSPA de la Ligue 1 professionnelle du calendrier de dépôt des dossiers qu'elles doivent fournir pour l'obtention de la licence de club professionnel (LCP) instaurée à partir de la saison 2020-2021. La DCGF rappelle que, sur décision du Bureau fédéral, l'octroi de la LCP est subordonné à deux préalables. Il y a d'abord la signature par la SSPA de la convention tripartite (SSPA/ cabinet d'expertise/DCGF) de mise à niveau du management des clubs de L1. Aussi, il y a la constitution et dépôt à la DCGF du dossier comportant 19 documents, dont la liste a été déjà communiquée à maintes reprises. Les dossiers seront remis par les PCA ou par un responsable de la SSPA dûment habilité, muni du cachet du club et griffe, précise la DCGF.