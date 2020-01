La JSK vient d’enregistrer une autre défaite enchaînant, ainsi, la série de mauvais résultats, malgré la volonté des joueurs de redresser la barre. Jeudi soir au stade Omar-Hammadi de Bologhine, les Canaris n’ont pas pu inquiéter les Algérois de l’USMA, lesquels n’ont également pas été dans leur meilleur jour. Nous avons assisté à une rencontre atone sans reliefs. Les deux adversaires étaient d’une mollesse sidérante passant largement en deçà des attentes de leurs supporters. Le penalty transformé en un but par Mahious en faveur de l’USMA aura toutefois tiré l’avantage du côté des locaux, qui n’ont rien produit pour justifier la victoire.

La JSK a tiré, au coup de sifflet final, sur l’arbitre, qui les a privés d’un penalty «valable». En outre, les Kabyles affirment que l’homme en noir aurait dû expulser le latéral droit de l’USMA, Meftah, après son agression sur Banouh. Encore une fois donc, les camarades du gardien Benbot, une des rares satisfactions de l’équipe cette saison, déçoivent en laissant passer une autre occasion de glaner au moins un point. Cette nouvelle défaite enfonce encore l’équipe dans le classement l’éloignant un peu plus du leader. A huit points de retard par rapport au CR Belouizdad, ses chances de jouer le titre s’estompent un peu plus.

Avec le niveau que produisent les joueurs, il devient, en effet, difficile de remonter dans le classement. En tout état de cause, la prochaine rencontre face au MC Oran, lundi prochain, sera décisive. Une victoire à Tizi Ouzou, dans une rencontre qui aura lieu à huis clos, permettra de retrouver l’espoir de pouvoir rester dans la course. Mais si les Canaris trébuchent encore une fois, il deviendra évident que le titre est quasiment loin. La même rencontre face au MCO sera fatidique pour coach Velud. Ce dernier semble désormais sur un siège éjectable après la dernière défaite à Alger. Le technicien français ne semble pas impulser aux Canaris la force de vaincre. Un état d’esprit qui n’a rien à voir avec le niveau. Celui-ci étant le même pour tous les joueurs du Championnat national. Aussi, Velud qui a toujours réclamé des recrutements ne semble point convaincre, car les joueurs ne sont même pas animés d’une volonté de gagner. L’effectif donne l’impression d’être figé. Toutefois, si Velud porte en partie la responsabilité de cette situation au niveau de l’effectif, il n’en demeure pas moins que la direction y est pour beaucoup.

Celle-ci a effectué une campagne de recrutement des plus médiocres depuis la naissance du club. Sur les trois joueurs recrutés lors de ce mercato hivernal, deux ne sont pas encore qualifiés pour figurer dans l’effectif kabyle. C’est le cas du Libyen Abduslam Tubal, qui n’a pas encore été aligné. Arrivé à Tizi Ouzou, il y a environ deux mois, ce dernier ne peut pas encore apporter ce qui est attendu de lui à cause de sa non-qualification pour problème de licence. C’est le cas de Darradji, le joueur tunisien qui n’est lui aussi pas qualifié. Pis encore. Après avoir paraphé son contrat, des sources annoncent que ce dernier est sur le point de signer avec un club saoudien, malgré le démenti du concerné, qui a intégré sa nouvelle équipe.

L’objectif premier du président Chérif Mellal était de bâtir un club fort dans un délai de deux à trois années. Mais, après une année, ce dernier a embarqué les supporters dans des rêves irréalisables. Les premières conséquences commencent d’ailleurs à se faire voir avec la résurgence des pires de ses détracteurs, à l’instar de son prédécesseur, Moh Cherif Hannachi, avec un vent de colère chez les supporters. Les toutes prochaines semaines seront décisives pour le club kabyle et surtout pour Mellal qui a encore une chance de réparer ses relations avec les supporters en remettant les pieds sur terre.