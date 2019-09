La JSK poursuit sa préparation en vue de la confrontation africaine du 14 septembre prochain, qui l’opposera aux Guinéens de Horaya Conakry, au match-aller du deuxième tour de la Champions League africaine. Profitant de la courte trêve qu’observe le championnat en raison des dates FIFA, la direction du club a programmé une série de rencontres amicales pour permettre au coach Hubert Velud de peaufiner la préparation pour cette sortie africaine. Aussi, une première joute a vu les Canaris se heurter aux jeunes du RC Kouba, remportée sur le score de (3-2) alors que la seconde a été jouée face au NAHD, vendredi soir, perdue à Tizi Ouzou par la plus petite des marges. Deux rencontres qui ont mis en évidence une grosse faille dans l’échiquier du technicien français. Ce dernier devra en toute urgence trouver une solution à sa muraille défensive, qui donne des signes d’essoufflement alarmants depuis le début des compétitions. Lors de ces deux matchs amicaux, l’arrière garde kabyle a cédé d’une manière inquiétante et il aura fallu à l’attaque de carburer pour remonter à chaque fois le score. La situation dans la défense de la JSK est alarmante d’autant plus que le prochain adversaire est certainement en train d’observer de loin pour déceler les points faibles des Algériens. Les Guinéens de Horaya Conakry qui s’imposent ces dernières années dans les compétitions africaines ne viendront pas à Tizi Ouzou pour offrir des gâteaux aux camarades de Tafni. Bien au contraire, ils joueront à fond pour préserver leur cage et pourquoi pas marquer des buts à l’extérieur. Les grands clubs ne voient jamais petit dans les grandes compétitions. C’est pourquoi, donc, coach Velud devra trouver en toute urgence une solution à sa ligne défensive très faible. Et c’est justement ce rendement faible de la défense qui inquiète au plus haut niveau les dirigeants. Dans un match de haut niveau, les erreurs sur le plan défensif se payent cash et très cher. Un but encaissé peut être la cause de l’élimination dans les compétitions à double tour. La tâche de Velud n’est pas aisée, mais n’étant pas né de la dernière pluie, il peut surmonter ce manque par un coaching efficace et adapté. Enfin, il est à noter que la JSK accueillera son prochain adversaire africain au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. C’est pour la direction et coach Velud un avantage de plus, car les joueurs sont habitués à la pelouse de ce stade sur lequel ils évoluent habituellement. Les supporters seront de leur côté le 12e homme, dont l’effet dopant sera sans nul doute prépondérant. Dans ce genre de compétitions, l’appui qui vient des gradins peut être déterminant. Les Kabyles sont tenus de marquer le maximum de buts pour se prémunir des difficultés du match-retour en Guinée.