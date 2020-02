La direction de l’USM Alger décide de répliquer après les propos tenus par son ancien joueur, Hocine Achiou. Ce dernier, consultant d’une chaîne de télévision privée, profite de chaque occasion pour critiquer la gestion des dirigeants actuels et les traiter de tous les noms d’oiseaux. L’ancien international algérien descend en flammes les dirigeants actuels et les accuse même de détournement d’argent, comme cela s’est passé le week-end dernier. « L’argent encaissé par le club après ses participations en Champions League et en Coupe arabe ne figure plus dans les bilans. De plus, des personnes ne travaillent plus à l’USMA, mais continuent de toucher leurs salaires», avait-il déclaré entre autres. Vendredi soir, considérant que Achiou a dépassé toutes les limites, la direction du club a décidé d’engager une procédure en justice contre son ancien joueur. Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, la direction des Rouge et Noir a qualifié de « diffamatoires » les propos de Achiou, sur lesquels il devra répondre devant la justice. Dans sa dernière intervention, Achiou avait déclaré que le défenseur central, Hichem Belkaroui, interdit d’entraînement avec les seniors et versé en équipe réserve, « a constaté les conditions désastreuses dans lesquelles travaille cette équipe et lui a acheté 10 ballons pour que les joueurs puissent travailler ». Des propos démentis sur le coup par Belkaroui, qui a indiqué que cette information est dénuée de tout fondement. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Achiou se met en conflit avec des dirigeants de l’USMA, puisque cela avait été le cas avec l’ancien chargé de communication, Amine Tirmane, et récemment avec le porte-parole du club et son ancien coéquipier, Tarek Ghoul. Entre-temps, il avait tiré à boulets rouges sur son ancien président, Saïd Allik, dont le retour aux commandes du club est évoqué ces derniers temps. Même en dehors de l’USMA, Achiou s’était illustré par son bras de fer avec les responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) après son éviction du staff technique de l’EN des U20. Achiou, faut-il le rappeler, fait partie de ce qui est appelé le « comité de sauvetage de l’USMA », composé d’anciens joueurs du club.