Des vidéos sur Facebook ou des sonores montrant Chérif Mellal en train de reconnaître son implication dans les arrangements de matchs, lors des saisons passées et des appels à des marches pour le départ de l'actuelle direction dominent les réseaux sociaux ces derniers jours. À vrai dire, le but de ces campagnes est de pousser le premier responsable du club à un départ, estimant qu'il a échoué dans la mise en place de son projet promis dès sa prise de fonction en lieu et place de Moh Chérif Hannachi. De son côté, la direction du club de la Kabylie a, dans sa page officielle sur Facebook, réagi en apportant un démenti à toutes ces informations destinées, selon elle, à «déstabiliser» l'équipe qui s'apprête à entamer la saison. En effet, un sonore largement diffusé sur les réseaux sociaux montre Mellal en train de parler d'arrangements de plusieurs matchs tout en affirmant être prêt à refaire la même chose.

«On a donné de l'argent à des gens et à la fin, on nous a remboursés, car les joueurs du DRB Tadjenanet n'ont pas marché dans la combine. On a aussi essayé de faire ça lors du match du NA Hussein Dey. Si c'est comme ça, nous sommes obligés de combiner tous les matchs restants», entend-on dans ledit enregistrement. Parallèlement à cette campagne, qui vise le président du club, d'autres appels à une marche sont lancés pour le départ de l'actuelle direction. Une véritable guerre des tranchées que se livrent les deux parties sur le terrain réel et sur les réseaux sociaux. Dans son communiqué rendu public, lundi soir, la direction du club s'insurge contre ce qu'elle qualifie de tentatives de déstabilisation, dont fait l'objet le club, ces dernières semaines. Pour les responsables des Canaris, il s'agit d'«un acharnement sans égal, mené par un groupe d'individus qui alimente les réseaux sociaux et les chaînes télés privées, en usant et abusant de fausses informations, de faux documents, de falsifications de preuves et des lives». Le communiqué précise également qu'«après l'échec de ces multiples tentatives à répétition, ces individus sont allés encore plus loin en essayant de manipuler des supporters à travers l'organisation d'une marche et ce, dans le seul et unique but de parvenir à leurs fins». Le document conclut que cette agitation calomnieuse est certainement motivée par la décision de la direction du club de faire un audit par l'inspection des finances. En plus de cette requête remise, il y a plusieurs semaines, la JSK compte déposer une plainte devant le parquet de Tizi Ouzou. Pour la direction, la campagne a commencé juste après l'annonce du dépôt d'une requête au niveau de la juridiction compétente pour un audit financier de la gestion du club depuis 2010. Toujours au chapitre des raisons qui auraient poussé les «détracteurs» de Mellal à agir, figure la professionnalisation de la gestion des affaires du club. Le président du club affirme, en effet, que, désormais, la gestion sera empreinte de clarté et de rationalité. La direction du club estime aussi que la récupération des biens de la JSK comme les cercles et les cafétérias est une démarche qui dérange les détracteurs de l'actuel président. Enfin, notons qu'à la veille de la reprise au niveau du club, des supporters et sages du club appellent les deux parties (direction et supporters) à travailler pour la stabilité du club, car les joueurs risquent d'être impactés par cette guéguerre. Les appels aux marches sont de véritables bombes à retardement, de l'avis même des anciens joueurs qui estiment qu'il n'est pas dans l'intérêt du club d'impliquer des supporters ou de se battre par supporters interposés.