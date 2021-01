Au moment où les actionnaires de la SSPA/JSK annoncent le limogeage de Chérif Mellal de son poste de président du conseil d'administration, la direction du club a apporté un démenti à cette information. Dans un communiqué rendu public sur la page officielle du club, il était mentionné que «la direction du club tient à démentir l'information relayée par les réseaux sociaux selon laquelle Mellal n'est plus président et que Benabderrahmane est chargé d'assurer l'intérim jusqu'au 11 février prochain». Et d'ajouter: «Cette info est considérée comme nulle et non avenue. Son auteur en répondra devant les juridictions

compétentes pour avoir avancé des allégations portant atteinte à la personne du président en exercice et à la stabilité du club.» Contesté depuis plusieurs semaines, Mellal et plusieurs membres de la direction des Jaune et Vert ont tenu une conférence de presse afin d'évoquer la situation du club kabyle. Le porte-parole du club, Mouloud Iboud a indiqué: «Je lance un appel au président du CSA, puisque il est l'actionnaire majoritaire, pour ouvrir le capital du club dans les plus brefs délais.» Concernant la demande du départ de l'actuelle direction de la part d'une partie des supporters, l'ancien international algérien dira: «Il faut préserver le club, car s'il y a une cassure au milieu de la saison, c'est la JSK qui prendra un coup.» Mellal, quant à lui, a tenu à faire la lumière sur le mouvement de protestation qui vise sa personne: «Certains actionnaires se sont attaqués à la direction du club et à ses joueurs, la veille d'un match, alors que le club avait besoin de soutien et de sérénité surtout que de nom-breux joueurs sont encore jeunes et talentueux puisqu'ils sont déjà huit sélectionnés dans les différentes sélections nationales, ce qui est un gage d'avenir pour notre club.» Et d'enchaîner: «La JSK n'est pas en crise comme veulent le faire croire certains car la raison veut qu'on nous laisse travailler en toute quiétude et nous dresserons notre bilan en fin de saison pour rendre des comptes en toute transparence.»