Arezki Remane, qui dirige actuellement le NA Hussein-Dey, est annoncé comme intérimaire, en attendant de désigner un entraîneur en chef, ce qui devrait se faire, dit-on, dans les jours à venir. Selon certaines sources, la direction des Sang et Or est actuellement avec aux entraîneurs, à savoir Moezz Bouakkez et Foued Bouali.

Le premier, qui a débuté la préparation estivale avec la JS Saoura, a dû jeter l’éponge après un conflit avec ses dirigeants. Il se trouve actuellement sans club et son profil semble intéresser fortement les Nahdistes, d’autant plus qu’il connaît bien le championnat algérien et a fait ses preuves là où il était passé, entre autres au RC Relizane, au MC Oran et dernièrement à la JSM Béjaïa, avec laquelle il a été finaliste malheureux de la dernière coupe d’Algérie. S’agissant de Foued Bouali, il se trouve actuellement aux Lieux saints et une première prise de contact a eu lieu avec son manager. La direction du Nasria, dirigée actuellement par Mourad Lahlou, qui fait face à une grosse pression, doit trancher dans les plus brefs délais d’autant plus que les supporters menacent de monter au créneau. Ils estiment que Remane, malgré les efforts qu’il est en train d’effectuer avec le groupe, n’est pas l’homme de la situation, notamment de par son manque d’expérience pour gérer ce genre de situation. L’équipe a connu une grosse saignée cet été avec l’arrivée de jeunes joueurs inexpérimentés dont la mission de se maintenir sera des plus ardues cette saison. Le NAHD débutera la saison ce jeudi en affrontant la JS Kabylie pour la journée inaugurale du championnat au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Le stade du 20-Août, actuellement en travaux, n’est pas prêt pour le début de la saison.