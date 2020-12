La défaite des Canaris, ce vendredi, face au CR Belouizdad appelle un véritable changement de stratégie. Cherif Mellal qui a toujours promis aux supporters des titres et les premiers rôles, risque de perdre des plumes cette saison, car les supporters ne sont plus prêts à se laisser emporter dans des rêves irréalisables. Il était en effet évident et clair que la composante actuelle des Canaris n'a ni l'expérience ni les capacités techniques pour affronter des équipes comme le CRB qui baignent dans la stabilité. La défaite de ce vendredi par trois buts à rien à Tizi Ouzou est également un signal fort à Bouzidi qui devra se convaincre que les moyens dont il dispose ne lui permettrent pas d'en faire un groupe compétitif pour cette saison. Une large défaite de 3 buts à zéro face à une équipe du CRB qui a carrément évolué toute seule sur le terrain. Les camarades de Benbot n'ont pas pu réagir, malgré les trois buts signifiant par là que l'échiquier de Bouzidi n'est pas performant comme l'a promis Mellal. Une troisième confrontation qui aura prouvé, encore une fois, que la stabilité est la plus importante condition qu'il faut d'abord réunir, avant de promettre les premiers rôles. Bien avant cette rencontre, de nombreux anciens joueurs et amoureux de la JSK ont alerté sur la descente vers la zone rouge. Les prestations des joueurs lors des matchs de préparation annonçaient une saison catastrophique. Jouer trois matchs sans marquer un seul but est un signe, on ne peut mieux des difficultés qui attendent le coach. Quelques heures après la rencontre face au CRB, les réseaux sociaux se sont enflammés et beaucoup s'interrogeaient sur l'utilité des recrutements effectués. Des attaquants étrangers comme le Libyen Al Tubal qui n'a jusqu'à présent pas donné satisfaction. Des interrogations somme toute légitimes si l'on voit la relation qu'entretient la direction avec Juma qui n'est pas encore rentré, malgré les appels et les avertissements. En plus de la faillite des recrutements internationaux, la barre technique a complètement été bouleversée à la première journée du championnat avec le limogeage de l'entraîneur franco-tunisien Zelfani et son adjoint, le Tunisien, Fakhri suite à un match nul concédé à Tizi-Ouzou. Une instabilité fatale que risque de payer Bouzidi en endossant la responsabilité des promesses impossibles à réaliser. Accepter de mener un groupe composé de jeunes talentueux, il est vrai, mais sans aucune expérience vers les premiers rôles est un vrai risque que prend le nouveau coach. D'aucuns auront compris que la JSK, avec l'effectif jeune actuel, a besoin d'au moins deux saisons pour prétendre jouer les premiers rôles comme promis par Mellal. Il est vrai en effet que l'effectif recèle de très talentueux jeunes joueurs mais il est évident, après la confrontation face au CRB, que la direction kabyle doit revoir sa stratégie et ne plus prendre les supporters pour ce qu'ils ne sont pas. En tout état de cause, le coach qui n'était nullement responsable de la défaite étant à sa première semaine à la tête du club a encore quelques semaines devant lui pour former un groupe homogène parmi les meilleurs joueurs. Une manière de créer les conditions de la stabilité dans l'effectif mais encore faut-il qu'il reste.