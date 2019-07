Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures structurelles et techniques- organisationnelles et opérationnelles telles qu’édictées par le règlement de la Confédération africaine de football (CAF) sur la sécurité et en perspective des éliminatoires et des phases de poules des rencontres de la Ligue des champions d’Afrique de la saison 2019-2020, la direction de la JSK vient de lancer une opération de sélection de candidatures de stadiers. Un communiqué du club de la Kabylie sur sa page facebook précise que « les candidats retenus, suivant le profil et critères d’aptitude en rapport au poste, seront soumis obligatoirement à une formation de base par les services compétents ». Et d’ajouter que la JSK informe que, « dans le souci de transparence et d’équité, une juste représentation géographique des régions de la wilaya y sera de rigueur ». Les dossiers sont à déposer dans la période allant du 14/07 au 21/07/2019 au plus tard, ajoute-t-on de même source. Ainsi, il apparaît clairement que la gestion du club le plus titré d’Algérie se professionnalise de plus en plus. Jamais dans les annales de la JSK, ce genre de recrutement n’a été effectué dans un pareil degré de transparence. Avec l’arrivée du président Chérif Mellal, les choses se font sous les regards des supporters. Les recrutements des joueurs du terroir se sont, pour rappel, déroulés avec la même transparence. Les jeunes talents de toute la Kabylie ont eu leur chance pour se faire remarquer par les sélectionneurs de la JSK. Informés des dates, tous les jeunes désirant passer le test de recrutement ont eu un programme dans chaque commune. C’est le même procédé qui est appliqué pour le recrutement des stadiers, qui auront en charge les matchs à domicile de la League des Champions africaine. Par ailleurs, avant l’entame de la prochaine saison, les Canaris sont dans une phase accélérée des préparations. Après le stage de Zekri sur les hauteurs de l’Akfadou, les poulains de Velud sont à Evian dans un stage de préparation intensif avec des matchs amicaux au programme. Ainsi, les Jaune et Vert qui disputaient ce samedi après-midi leur première joute amicale face à la formation du FC Annecy, se sont imposés par un but à zéro. Une réalisation signée par la nouvelle recrue, Bounoua. Il faut dire qu’au-delà de ce résultat technique, cette rencontre a été l’occasion pour le coach en chef, Hubert Velud, de voir à l’œuvre ses joueurs et de se faire une idée sur chacun d’eux. Dans l’ensemble, et pour une première joute, les Lions du Djurdjura ont fourni une bonne prestation. La JSK compte faire une saison grandiose avec au moins un titre. Même si l’entraîneur en chef veut calmer les ardeurs considérant que son effectif n’est pas encore prêt pour jouer le titre africain, il n’en demeure pas moins que les supporters ne perdent pas espoir de voir ce rêve se réaliser. Pour Velud, la JSK peut aisément jouer le titre de championnat ou la coupe d’Algérie, mais il faudra attendre une autre année pour prétendre à un titre africain.

La direction du club, elle, est attendue sur un chapitre plus difficile. La professionnalisation du club avec un centre de formation en projet sont les deux promesses que les supporters ne tarderont pas à rappeler.