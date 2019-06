Il y aurait de nouveau du rififi au sein de la Confédération africaine de football (CAF). La crise structurelle que traverse l’institution n’aurait pas épargné le secteur de la communication, où des aménagements sont annoncés depuis lundi matin sur les réseaux sociaux. Le confrère nigérian Osasu Obayiuwana l’a annoncé en premier, en indiquant que le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a eu une réunion lundi avec le Comité local d’organisation, au cours de laquelle il a révélé que sa compatriote, Nathalie Rabe -qui n’était pas présente à cette réunion-, ne serait pas leur interlocutrice privilégiée à la CAF pendant la CAN 2019.Le patron de la CAF aurait jeté son dévolu sur l’Ivoirien Ouattara Hegaud pour mener les opérations medias pendant la CAN 2019. La Malgache Nathalie Rabe a pour sa part tenu à démentir cette information. «Une rumeur circule actuellement sur les réseaux sociaux. A ce jour, je suis toujours dans mes fonctions. Je continue à travailler sur des dossiers de la CAN», a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Pour l’heure, aucune nouvelle officielle ne filtre sur cette affaire. Et si ça se trouve, Nathalie Rabe serait la deuxième personnalité mise à l’étroit avant la CAN 2019 au sein de la CAF, après le directeur financier, l’Egyptien Mohamed El Sherei.