En proie à des problèmes financiers énormes, l’ASM Oran peut désormais compter sur l’apport de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) en coupe d’Algérie après l’engagement fait dans ce sens par cette dernière aux joueurs. Le premier responsable de la DJS a rendu visite samedi aux joueurs à l’occasion de la reprise de ses entraînements au surlendemain de sa qualification aux 8es de finale de la coupe d’Algérie face à l’un des spécialistes de l’épreuve, l’USM Alger (1-0). Au cours de cette visite, le DJS, Chibani Bahi Hadj, a promis au groupe de «prendre en charge l’équipe pendant le restant de son parcours dans cette compétition», exhortant les joueurs à «y aller le plus loin possible ». L’ASMO, qui reste le seul représentant de la wilaya d’Oran dans l’épreuve populaire après l’élimination du MCO en 8es sur le terrain du WA Boufarik (division nationale amateur), accueillera lors du prochain tour l’ASO Chlef, pensionnaire de la Ligue 1. L’exploit réalisé par la formation de M’dina J’dida en 16es de finale face à l’USMA est intervenu dans un contexte particulier qu’elle traverse, marqué par des turbulences nées de la crise financière secouant le club depuis le début de la saison et ayant conduit les joueurs à boycotter le match précédent en championnat, perdu à domicile avec l’effectif de la réserve contre la JSM Béjaïa (1-2). Le DJS en a profité d’ailleurs pour inciter les joueurs à tourner la page du précédent match de L2 et redoubler d’efforts en vue de la suite du championnat, ajoutant qu’il tablait sur eux pour terminer le championnat parmi les quatre premiers et valider par là même leur billet pour la Ligue 1 en fin de saison. Après sa défaite face à la JSMB, l’ASMO, qui compte une participation historique en finale de la coupe d’Algérie en 1983 perdue contre le MC Alger, a reculé à la 8e place au classement, mais son entraîneur Salem Laoufi a déclaré à l’APS qu’il gardait toujours espoir d’accéder « vu qu’il reste encore pas moins de 12 matchs à disputer».