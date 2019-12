Le directeur technique des équipes nationales algériennes d’athlétisme, Abdelkrim Sadou s’est dit « globalement satisfait » des conditions de préparation des différentes Elites nationales, au terme d’une visite d’inspection, l’ayant conduit dernièrement à Sétif et Constantine, où se regroupent respectivement les sélections de cross, de demi-fond et d’athlétisme. En effet, 37 athlètes, entre demi-fondistes et crossmen sont actuellement en stage de pré-sélection à l’Ecole nationale des sports olympiques de Sétif, pour dégager la liste des candidats qui auront la lourde tâche de représenter les couleurs nationales aux prochaines échéances internationales, dont les championnats d’Afrique d’athlétisme, prévus en 2020 à Alger. Sept dames figurent parmi cet effectif élargi, « constitué sur la base des résultats de la saison écoulée et qui pourrait changer au fil de la saison, en fonction de la forme et du niveau des athlètes », a encore précisé la Fédération concernant ce regroupement, devant s’achever le 6 janvier prochain. A Constantine, le DEN s’est particulièrement enquis des conditions de préparation du médaillé d’or sur le tripe saut des derniers jeux africains à Rabat (Maroc), Yasser Mohamed Tahar Triki. Ce dernier, qui sera le seul Algérien engagé dans les prochains Championnats du monde d’athlétisme en salle, prévus du 13 au 15 mars 2020 à Nankin (Chine), a en effet préféré rester à Constantine cette année, et travailler sous la houlette de son entraîneur, Azzedine Talhi. « Triki a opté pour une préparation chez lui, où il ne manque de rien, et il travaille dans de très bonnes conditions. Toutes les commodités nécessaires ont été mises à sa disposition et il s’entraine sérieusement », a assuré le DEN. Concernant le stage des crossmen à Sétif, Sadou a considéré que même « les conditions climatiques sont plus moins favorables », surtout pour un région réputée pour être assez froide l’hiver. Quoique, ce qui semblait l’avoir frappé le plus dans sa déclaration au site officiel de la fédération, c’est « la discipline du groupe » qu’il a jugée « irréprochable » et ce, malgré la présence d’un effectif relativement élevé de 37 athlètes.