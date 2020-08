Le nouveau contrat de sponsoring, signé avec l’opérateur de téléphonie mobile Mobilis a apporté une grosse bouffée d’oxygène à la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), qui désormais pourra entre autres éponger certaines dettes. «Mis à part une aide, destinée uniquement aux sélections nationales ayant disputé les derniers championnats d’Afrique et arabes, la FAC n’a bénéficié d’aucune subvention au cours des deux dernières années et les dettes ont fini par se cumuler. L’attente de nos créanciers n’a que trop duré, et ce nouveau contrat de sponsoring nous permettra donc de les régler», a-t-on expliqué au niveau de la FAC.