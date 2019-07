Après sa victoire sur les Lions du Sénégal (1-0), la sélection algérienne serait dans le viseur de la CAF. A en croire le journal sénégalais Record dans sa parution de dimanche, l’équipe algérienne n’aurait pas respecté les règlements de la compétition. Deux choses seraient reprochées aux Algériens, selon la même source. Habituellement, la conférence de presse d’avant-match est animée par un sélectionneur et un joueur. Mais avant la rencontre face au Sénégal, Djamel Belmadi, sélectionneur algérien, était venu seul sans justification. Premier grief. Deuxième grief. A la réunion technique d’avant-match du Sénégal, les Fédéraux algériens étaient venus avec un retard de 10 minutes. Tous ces manquements auraient poussé la CAF à envoyer un rapport à la commission juridique pour une éventuelle sanction. Pour rappel, l’Algérie avait assuré sa qualification aux huitièmes de finale à l’issue de cette rencontre, remportée par la plus petite des marges sur un but de Youcef Belaïli.