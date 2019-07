Après tout ce qui a été dit sur l’avenir de l’entraîneur de l’Equipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, voilà qu’une information a fait le tour des médias en Algérie, à savoir celle relative à la position du manager général, Hakim Meddane. Ironie du sort, cette dernière information est intimement liée au sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi. Des médias rapportent qu’une mésentente entre les deux hommes a été perceptible depuis longtemps. Soit bien avant le début de la coupe d’Afrique des nations, qui a pris fin il y a quelques jours en Egypte. Et pour ne point déstabiliser la sélection à la veille de cette compétition continentale, cette histoire a été mise en veilleuse. Après la consécration des Verts, il fallait bien passer l’euphorie de la victoire et tout ce qui s’ensuit comme joie, fêtes, distinctions, reconnaissances etc… Puis, l’affaire ressort dans l’environnement du football algérien en général et dans celui de la sélection nationale d’une manière particulière. Et là, certains rapportent que Belmadi aurait déclaré qu’« après la CAN ce sera ou lui (c’est-à-dire Meddane ) ou moi ». Or, aucune preuve n’a été étayée par ceux qui ont rapporté cette information. Mieux encore, juste après la fête grandiose du titre continental, on annonce que Meddane s’apprête à rejoindre Gabornonne pour préparer le séjour de la sélection algérienne d’ici au mois de novembre prochain où elle aura à disputer son match contre le Botswana dans le groupe « H » où figurent également la Zambie et le Zimbabwe, pour les éliminatoires de la CAN-2021. Tout comme l’affaire Belmadi qui, comme rapporté par nos soins, a fuité du côté du milieu de la FAF pour mettre la pression sur des responsables politiques qui ne veulent plus du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, on avait alors rapporté que Belmadi aurait déclaré que si Zetchi serait partant, il ne restera pas à la barre technique des Verts. Et là, aussi aucune preuve n’a été étayée par ceux qui ont rapporté cette information. Et c’est ainsi qu’aussi bien pour l’affaire « Belmadi » que celle de « Meddane » la FAF s’est vue obligée de publier un communiqué pour apporter un démenti. Cette fois-ci, un communiqué publié sur le site de l’instance fédérale algérienne, indique : « La Fédération algérienne de football (FAF) dément toutes les nouvelles concernant la démission du manager général de l’Equipe nationale Hakim Medane ou son limogeage. La Fédération explique que Hakim Medane, comme d’habitude, a présenté son bilan au Bureau fédéral, qui l’a approuvé à l’unanimité, estimant que le résultat était positif, en particulier dans la mesure où il a abouti au retour de l’Equipe nationale au rang de champion d’Afrique et à la conquête de son deuxième titre continenta. » Pour le moment aussi bien Meddane que Belmadi sont en congé . Et une réunion est d’ailleurs prévue entre Meddane et le président Zetchi au retour du premier nommé de ses vacances, afin de régler certains cas liés à l’organisation autour de l’Equipe nationale. Mieux encore, on parle déjà qu’après des vacances bien méritées suite au titre continental conquis, un ajustement dans l’organigramme de la FAF est prévu avec une nouvelle répartition des tâches…