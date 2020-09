La Fédération algérienne de football (FAF) a publié, dans un communiqué sur son site officiel, les dispositions sanitaires qui devront être prises par les clubs de Ligue 1 pour la protection des footballeurs lors de la reprise des entraînements. «La commission médicale fédérale de la Fédération algérienne de football (FAF) tient à informer les clubs devant entamer les activités footballistiques pour la saison

2020-2021 des dispositions sanitaires prises pour la protection des acteurs et des athlètes lors de la reprise des entraînements», explique la FAF dans son communiqué. Les formations du championnat national se devront de respecter le protocole sanitaire du Centre national de médecine sportive (CNMS). Les joueurs auront droit à des tests PCR avant chaque rencontre. «Il est demandé à chaque club de désigner un Covid manager qui doit transmettre le nom du médecin responsable du suivi de ce protocole», a affirmé l'instance fédérale, ajoutant que «des médecins contrôleurs devraient être désignés pour assurer le suivi lors de la reprise des rencontres du championnat afin de contrôler et veiller au respect de ce protocole, sachant que la PCR négative est obligatoire avant chaque match». Aussi, la FAF a indiqué que les médecins des clubs devront appliquer les instructions ministérielles et les directives édictées par le ministère de la Santé. Plusieurs mesures s'y trouvent, lesquelles, de par les avis unanimes, sont difficiles à réaliser pour des clubs qui traversent des moments difficiles sur le plan financier. Ainsi, les joueurs du championnat auront droit à des tests PCR avant chaque rencontre de Ligue 1 et un médecin par club sera chargé d'assurer un suivi très strict.