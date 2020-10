La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, dimanche, qu'elle espère achever la saison 2020-2021 au mois de juin. «La date exacte n'a pas encore été fixée, mais nous espérons terminer la saison au mois de juin», a annoncé le dirigeant Amar Bahloul, juste après la fin de la réunion du Bureau fédéral, tenue dimanche après-midi au siège de la FAF, à Dély Ibrahim. Bahloul a anticipé le fait que la crise sanitaire due au coronavirus pourrait générer le report de certains matchs, surtout si certains joueurs sont testés positifs au Covid-19, ce qui pourrait repousser la fin de la saison au-delà du mois de juin. Mais selon lui, et mis à part ce cas de force majeur, «tout sera mis en oeuvre pour que les matchs se jouent dans les temps», et permettre ainsi à la saison de s'achever dès le début de l'été. Une situation qui, cependant, devrait soumettre les clubs à un calendrier infernal, car ils devront jouer deux matchs par semaine pour pouvoir honorer les 38 journées inscrites au calendrier de cette saison, mais selon Bahloul, «il n'y a pas d'autre choix que de faire avec». En effet, d'après la même source «ce sont les clubs qui ont choisi cette formule de compétition, et ils devront donc en assumer les aléas», en promettant cependant «de les accompagner» et de les «aider à faire face à d'éventuelles difficultés». Par ailleurs, Bahloul a révélé que la Commission de résolution des litiges a traité près de 600 dossiers cette année, en précisant que «les derniers cas en suspens seront tranchés lundi (hier, Ndlr)», car le dernier délai a été fixé au 5 octobre courant. La même source a révélé également que le montant des arriérés qui sera versé par l'EPTV à la Ligue de football professionnel (LFP) pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020 s'élève à environ 55 milliards de centimes.