Prévu le 26 mars dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida, le match Algérie - Zimbabwe a été reporté par la Confédération africaine de football (CAF), suite à la pandémie de coronavirus. Mais, aux dernières nouvelles, ce match comptant pour la 3e journée des qualifications de la CAN-2021, prévue au Cameroun, change de domiciliation pour être joué au stade du 5-Juillet le 12 novembre prochain. À rappeler que le stade olympique est inscrit à la CAF comme «altératif» au stade Tchaker de Blida en cas d'indisponibilité de ce dernier.

Et justement, le directeur du complexe Mustapha-Tchaker, Kamel Naceri, a fait savoir que cette enceinte est en travaux puisqu'il y a lieu de refaire la pelouse naturelle du stade, réaménager les vestiaires, la salle de presse, les couloirs des joueurs et des commodités annexes. Ceci, sans oublier l'installation des portails électroniques et la restauration de l'espace d'hébergement des équipes sportives. Ainsi, et toujours selon la même source, «la pelouse sera prête à la fin du mois de janvier 2021 et sera conforme aux normes internationaux en

vigueur», a-t-il indiqué.

C'est pourquoi, la Fédération algérienne de football (FAF) a dépêché un comité d'inspection pour s'enquérir de l'état de préparation du terrain de jeu et le rythme de progression de toutes ses installations. Et c'est, donc, suite à cette inspection que la FAF annoncerait sa décision finale sur le lieu de cette rencontre Algérie - Zimbabwe. Il est utile de préciser que le match se jouera à huis clos, en raison de la pandémie. Selon la dernière décision de la CAF concernant cette CAN-2021, les qualifications reprendront du 9 au 17 novembre 2020 avec les matchs des 3e et 4e journées, tandis que les deux dernières journées (5e et 6e) auront lieu du 22 au 30 mars 2021, précise l'instance africaine. À noter que le match retour Zimbabwe-Algérie (4e journée) a été délocalisé par la CAF et se jouera en Afrique du Sud, plus précisément à Soweto, à 15 km de Johannesburg. Ceci, après l'inspection du stade olympique zimbabwéen par la commission de la CAF qui a noté des imperfections que les responsables du football au Zimbabwe n'ont pas réglé. De plus, il est important de rappeler que la CAF avait annoncé, sauf changement de dernière minute, la liste des arbitres de cette double confrontation.

C'est un trio camerounais, à sa tête Alioum Alioum, qui officiera la joute aller, alors que c'est une triplette soudanaise conduite par Mahmood Ali Mahmood Ismail qui arbitrera la joute retour, trois jours plus tard, à Soweto. Avant la reprise des qualifications, les différentes sélections auront droit à une fenêtre libre, fixée du 5 au 13 octobre 2020, pour pouvoir disputer des matchs amicaux de préparation.

Les Verts devront en principe affronter le Ghana en Autriche alors qu'un match face au Cameroun ou le Gabon est également évoqué, selon quelques indiscrétions. Enfin, il est important de rappeler que dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021, en alignant deux victoires de rang en novembre 2019: d'abord à Blida face à la Zambie (5-0) et ensuite à Gaborone devant le Botswana (1-0). À la veille de la 3e journée, l'Algérie est en tête du groupe avec 6 points, suivie du Zimbabwe qui pointe à la 2e place avec 4 points.