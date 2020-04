La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé hier la mise en place d'un groupe de travail présidé par le président de l'instance fédérale, Kheïreddine Zetchi, afin de prendre en charge les difficultés nées de la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19), notamment les problèmes juridiques, réglementaires, financiers et autres organisationnels. Ce groupe de travail est composé notamment de trois membres du Bureau fédéral: Abdallah Gueddah, Amar Bahloul, et Larbi Oumamar, ainsi que deux représentants de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar (Président) et Mourad Boussafeur (Secrétaire général). «Ce groupe de travail peut être élargi au besoin et à tout moment à d'autres parties prenantes, telles que les représentants des clubs professionnels, la direction technique national (DTN), les Ligues de football amateur et le corps médical à travers la Commission médicale fédérale», précise la FAF. Pour mener à bien sa mission, ce groupe de travail s'appuiera sur les recommandations et conseils fournis par la fédération internationale de football (FIFA) dans le cadre de sa circulaire N°:1714 du 7 avril 2020 et le document annexé portant «Questions réglementaires relatives au football» version 1.0. «Bien qu'elle soit l'instance dirigeante du football mondial, la Fifa n'est pas en mesure de donner des instructions aux associations membres ni de déterminer quand le football devrait reprendre dans chaque pays ou territoire», explique l'instance fédérale, tout en mentionnant que «cette décision revient à chaque fédération en fonction de l'avis de ses autorités nationales de santé publique compétentes. La santé doit toujours être au coeur des priorités de la Fifa, de ses associations membres et des parties prenantes lorsqu'il s'agit de prendre des décisions dans ce contexte particulier». Une première réunion de ce groupe de travail est prévue ce mardi 14 avril à 13h00 en vidéoconférence. L'ensemble des manifestations sportives, dont les différents championnats de football, sont suspendues depuis le 16 mars dernier. Le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) a prolongé la suspension jusqu'au 19 avril