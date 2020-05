Dans une lettre adressée aux médecins des clubs sportifs algériens, la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) vient d'instruire tous les présidents des clubs algériens de tous les niveaux et catégories de suivre à la lettre le protocole arrêté et actualisé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La décision a été prise lors de la réunion qui s'était tenue, dimanche dernier, au ministère de la Jeunesse et des Sports en présence du Conseil médical et scientifique du Centre national de la médecine sportive (CNMS). En effet, suite aux évolutions de la situation liée au coronavirus dans notre pays, la commission médicale de la FAF a, donc, tenu une réunion afin d'adapter les décisions déjà prises aux nouvelles donnes. C'est, ainsi, qu'il a été décidé d'actualiser le protocole initialement et précédemment arrêté. C'est la définition du Covid-19 qui a évolué vu l'évolution de la situation épidémiologique de la pandémie. C'est pourquoi, donc, la commission médicale de la FAF a appelé les médecins et les présidents de clubs à lancer systématiquement des enquêtes sur tout cas confirmé et probable de Covid-19 et à suivre les sujets contacts identifiés à travers la note n°20 du 05 mai 2020. Tout en appelant les médecins et responsables des clubs à suivre à la lettre les instructions et les conseils, la commission médicale explique que l'approche diagnostic doit être établie selon des arguments reposant sur des critères épidémiologiques: qu'il faut rechercher systématiquement, des critères cliniques associant fièvre, toux et dyspnée et asthénie, myalgies, troubles digestifs, anosmie, agueusie. La lettre rappelle que cette symptomatologie peut être variable d'une personne à une autre. Parallèlement à cela, des critères biologiques apparaissant via une leucopénie et/ou une lymphopénie - une CRP élevée- une VS accélérée peuvent être vérifiés.

Enfin, les critères radiologiques relevant une forte présomption basée sur les images typiques du scanner thoracique sont à effectuer selon le nouveau protocole réadapté. Par ailleurs, la commission fédérale de la FAF rappelle aux présidents et médecins des clubs que de nouvelles instructions et de nouvelles notes pourront leur être adressées, car la situation liée à la pandémie du coronavirus peut évoluer d'un moment à l'autre. Enfin, il est à relever que dans la même note, les arbitres sont concernés et doivent suivre les mêmes orientations. Le suivi de leur bilan sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 sera effectué par les médecins de Ligue de région les plus proches de leurs résidences pour éviter les déplacements. à rappeler enfin que la date de la reprise des compétitions n'est pas encore arrêtée.