Après la réunion de la Fédération algérienne de football (FAF) avec la Ligue de football professionnel (LFP) et les présidents de 17 des 20 clubs de la Ligue 1, mercredi dernier, des médias ont annoncé certaines décisions comme étant «officielles». Mais l'instance fédérale a tenu à démentir certaines de ces informations par un communiqué dans lequel elle a apporté quelques précisions. La FAF souligne donc d'abord: «Concernant les formules de championnat proposées pour la saison 2020-2021, la FAF, à travers la DTN, n'a pas proposé un système à deux groupes.» Ensuite, l'instance fédérale ajoute:

«Toutes les dates mentionnées dans la présentation de la DTN, publiée sur le site, notamment celles du début des entraînements, à savoir le 15 septembre 2020 ou bien de la compétition, le 15 novembre, ne sont que facultatives (hypothèse de travail).» Par ailleurs, la FAF précise également qu'elle n'a à aucun moment abordé, lors de cette réunion, le sujet relatif au deuxième représentant algérien dans la coupe de la CAF édition 2020-2021. Enfin, l'instance fédérale algérienne indique que «seules les autorités publiques décideront de l'ouverture des infrastructures sportives et du retour aux activités footballistiques». Dans le communiqué de la FAF relatif à ladite réunion, il est précisé que 17 clubs sur l'ensemble des 20 issus de la nouvelle Ligue 1 professionnelle, ont répondu présents à l'invitation de la FAF et de la LFP pour examiner ensemble les différents scénarios du déroulement de la saison 2020-2021. «Seuls la JS Saoura, la JS Kabylie, et le RC Relizane ont brillé par leur absence.», rapporte-t-on. «Cette réunion a permis aux formations présentes de faire le choix parmi les trois options proposées par le directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, note la FAF. Celle-ci a soumis aux clubs trois formules pour en choisir une: une compétition classique à 38 journées, un championnat de deux groupes de 10 clubs chacun, et un championnat avec un aller simple de 19 journées suivi d'un play-off (les 10 premiers, Ndlr) et un play-down. Lesquelles propositions sont autorisées par la FIFA, compte tenu des conditions exceptionnelles que vit le football en raison de la pandémie de coronavirus. «À l'issue des débats, la majorité a opté pour un championnat classique à 38 journées en aller et retour», explique encore la FAF. De plus, l'instance fédérale indique que «concernant la coupe d'Algérie, le président de la FAF a affirmé que cette épreuve devrait être annulée, en attendant la décision officielle émanant des pouvoirs publics». Par ailleurs, ajoute la FAF, plusieurs clubs ont de nouveau fait part de leurs difficultés financières et ont souhaité son aide dans un contexte économique bien compliqué. En réponse, le président Zetchi a indiqué que la FAF a saisi la FIFA pour avoir son accord afin d'utiliser une partie de l'aide de l'instance internationale pour la prise en charge des frais d'engagement. À la lecture de ce compte rendu de la réunion FAF - LFP - présidents des clubs, publié par la FAF sur son site officiel, suivi par les précisions, il en ressort tout simplement que de toutes les décisions prises, rien n'est encore acquis dans la mesure où celles-ci sont tributaires de la situation sanitaire dans notre pays. Enfin, il est à noter qu'il y a bel et bien une communication tardive de la FAF à l'issue de ses diverses réunions et c'est ce qui prête, toujours, à des spéculations.