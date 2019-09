L’équipe de France de football, Championne du monde, pourrait affronter l’équipe d’Algérie, championne d’Afrique, en octobre 2020, a révélé hier franceinfo. C’est la Fédération algérienne de football (FAF) qui a proposé cet été ce match amical à la Fédération française de football (FFF), selon la même source. Après la victoire de l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des Nations en juillet dernier, la FFF a envoyé un courrier de Fzélicitations à la FAF. C’est en retour de ce courrier que la Fédération algérienne a proposé un match amical aux Bleus en octobre 2020 en Algérie. Ce match, s’il a lieu, se déroulera entre le 5 et le 13 octobre 2020.

Citant une source proche du dossier à la Fédération algérienne, le média français annonce que le stade olympique d’Oran, dont la capacité atteint 40 000 places, a été évoqué pour accueillir l’événement.

« Le président [Noël Le Graët, président de la FFF] est pour », a déclaré le défenseur français Raphael Varane à franceinfo. « Si on a à jouer ce genre de match, ce sera avec plaisir », a-t-il ajouté. Mais le dossier est loin d’être bouclé, car pour un match amical à l’étranger, le gouvernement français doit donner son avis. Il doit notamment s’assurer que toutes les conditions de sécurité sont remplies.

L’unique confrontation entre la France et l’Algérie a eu lieu en 2001, au Stade de France, avec une large victoire des Bleus (4-1). À l’époque, la rencontre avait été interrompue à un quart d’heure de la fin à cause d’un envahissement de la pelouse par des supporters. La Marseillaise avait également été sifflée.