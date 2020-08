Le changement du système pyramidal a provoqué beaucoup de contestations, en particulier chez les clubs amateurs, qui ont réagi chacun à sa manière. Bien évidemment, il s'agit des nom-breux clubs qui n'ont pas été touchés par l'accession «offerte» par la Fédération algérienne de football en pleine période post-électorale d'où «la rumeur» faisant état que l'actuel président de la FAF et ses collaborateurs sont en train d'utiliser ce nouveau système pyramidal du football national pour l'appliquer dès la saison 2020-2021 et ainsi faire une campagne électorale qui ne dit pas son nom.

Cela se passe à exactement 7 mois du renouvellement des mandats olympiques de chaque Fédération. Ainsi et à la veille de la réunion du Bureau fédéral, hier, la Fédération algérienne de football indique sur son site officiel que «le président de la commission de coordination des Ligues et membre du Bureau fédéral, Amar Bahloul a reçu, dimanche 9 août 2020 au siège de la Fédération algérienne de football plusieurs représentants de clubs amateurs venus s'enquérir de leur situation suite aux récentes décisions du Bureau fédéral relatives au système de compétition de la saison 2020-2021». L'instance fédérale ajoute que «Amar Bahloul était accompagné de Réda Ghezal, secrétaire général adjoint (en l'absence du SG, Mohamed Saâd, malade et à qui on souhaite un prompt rétablissement), et Billel Ghendour, chef de Département de coordination des Ligues». L'instance fédérale algérienne rappelle enfin que «ces rencontres ont permis au représentant du BF d'apporter certains éclaircissements et de recueillir en même temps les doléances des clubs, afin de les soumettre aux membres du BF». Il faut bien préciser qu'avec le nouveau système préparé par la FAF après la décision du Bureau fédéral d'arrêter les compétitions avec des accessions, mais sans rétrogradations, des voix «amateurs» se sont alors élevées pour montrer leur désapprobation. Encore faut-il noter que les accessions ont été destinées exclusivement aux trois premiers paliers et à la moitié du quatrième de la pyramide. Par contre, la seconde moitié du quatrième palier et le reste des divisions ont été écartés d'une telle possibilité d'accession. Et ce sont ces clubs qui ont donc réagi et ont insisté pour être reçus par le président de la Fédération. Mais les mauvaises langues et quelques observateurs estiment que lui, a d'autres chats à fouetter que de se réunir avec des présidents des clubs amateurs dont il aurait assuré la majorité de ces clubs pour sa future «réélection» alors qu'il n'a cessé de marteler lors de ces dernières interventions en particulier sur les chaînes de la Radio nationale qu'il ne se représentera pas pour de nouvelles élections en mars prochain. Seulement, son insistance à défier le ministre de la Jeunesse et des Sports, sous prétexte que la FAF est «souveraine» dans ses décisions, alors qu'il a mis la Ligue de football en sourdine dans la mesure où cette dernière exerce sous sa «délégation», est considérée comme un défi qu'il estime avoir gagné.

Or, selon des spécialistes, observateurs et autres mauvaises langues, la FAF en elle-même exerce sous «la «délégation» du ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il se trouve que la FAF défie sa tutelle en ignorant complètement ses directives aux Fédérations sportives en date du 8 juin dernier à propos des changements des statuts et autres règlements et systèmes de compétitions avant les élections de mars 2021.