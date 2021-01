À la veille du match décisif entre la sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) et son homologue tunisienne, qui s'est déroulé, hier, au stade du 5-Juillet (Alger), comptant pour la 3e et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), avec l'objectif de valider son billet pour la coupe d'Afrique des nations 2021 de la catégorie, la Fédération tunisienne de football a accusé, dans un communiqué, la Fédération algérienne de football (FAF) d'une interdiction d'entraînement imposée par l'instance algérienne.

La FAF répond, également par un communiqué, en «regrettant qu'à la veille de la dernière journée du tournoi UNAF U17 qualificatif à la CAN TOTAL Maroc 2021, la Fédération tunisienne de football (FTF) décide de créer gratuitement un incident pour envenimer les choses, alors que depuis le début de cette compétition tout s'est excellemment déroulé». «En effet, la FTF a pondu un communiqué à travers lequel elle accuse la FAF de l'avoir privée d'un terrain d'entraînement à la veille du match de sa sélection, face à son homologue algérienne», a écrit la FAF.

La même source indique qu'«en réponse, la FAF use de son droit de réponse et apporte des précisions». Et la FAF énumère pas moins de six précisions. «Malgré la problématique de la disponibilité des terrains dans l'Algérois, 4 terrains d'entraînement ont été réquisitionnés pour les séances d'entraînement des sélections libyenne et tunisienne, à savoir l'annexe du stade du 5-Juillet, le stade de Koléa, tous deux en herbe naturelle, et les stades d'Hydra et d'Ouled Fayet en gazon synthétique dernière génération», explique la FAF.

Elle ajoute qu'«après avoir constaté que le terrain annexe du 5-Juillet n'était pas en bon état en raison des dernières intempéries, le Comité d'organisation local a mis à la disposition de la sélection tunisienne, qui a refusé au passage de se déplacer à Koléa, le stade de Ben Aknoun avec son terrain synthétique tout neuf de cinquième génération agréé par la FIFA». Mais, indique l'instance fédérale algérienne,

«le staff technique tunisien a accepté de s'entraîner sur ce terrain et a même demandé à y rester jusqu'à la fin du tournoi».

«Mais voilà, qu'après le match contre la Libye, la FTF change d'avis et cherche à tout prix à créer l'incident en exigeant pour s'entraîner, soit le stade du 5-Juillet ou le Centre technique national de Sidi Moussa!», s'exclame la FAF. Celle-ci a tenu à rappeler que «lors de la réunion technique qui a eu lieu la première fois, dimanche

17 janvier et celle du samedi 23 du même mois, les responsables de l'UNAF, ont été clairs: non seulement il n'y a aucune obligation qui impose l'entraînement la veille sur le terrain principal, mais elle a demandé à ce que le stade du 5-Juillet 1962 soit préservé pour le match de dimanche 24 janvier, d'autant qu'il a accueilli deux rencontres de l'UNAF et le match de championnat MC Alger - AS Aïn M'lila le vendredi 22 janvier».

De plus, rappelle également la FAF, «la sélection tunisienne avait la possibilité de s'entraîner au stade de Koléa, comme ce fut le cas pour son homologue libyenne, une enceinte qui vient d'être affectée officiellement par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour la domiciliation de toutes les sélections de jeunes et des féminines».

Et de conclure qu'elle ne voudrait pas polémiquer autour de ce sujet, car elle peut en dire plus sur la qualité catastrophique des terrains officiels sur lesquels elle a évolué, récemment, lors du tournoi UNAF des U20 à Tunis, face respectivement au Maroc et à la Libye.

«Le Comité d'organisation du tournoi UNAF-U17 attend que la FTF mette tout le monde dans des conditions favorables pour faire de ce dernier match, entre deux jeunes sélections, une fête du football empreinte de fair-play et de fraternité», lit-on encore dans le communiqué de la FAF, en guise de réponse à celui de son homologue tunisienne, qui l'accuse de «favoritisme».