La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dimanche avoir été retenue par la Fédération internationale (FIFA) dans le cadre de projets initiés par l'instance mondiale et destinés à la direction technique nationale (DTN).

«Le 6 mai 2020, dans une lettre adressée à la FAF et signée par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la Fifa, et Steven Martens, directeur technique de la FIFA, l'instance internationale confirme que l'Algérie est le premier (pays) qui s'est inscrit et retenu du projet: développement des talents, analyse de l'écosystème du football, leadership technique, formations des instructeurs d'entraîneurs», indique la FAF dans un communiqué. Les consultants techniques régionaux de la FIFA ont déjà commencé à contacter nombre de fédérations afin de savoir si elles étaient intéressées par la réalisation en ligne de cette analyse, et la FIFA «a été ravie d'apprendre que la FAF a répondu par l'affirmative».

Les experts haute perfor-mance de la FIFA vont par conséquent prendre contact avec la FAF au cours des prochaines semaines afin de convenir d'une date pour la tenue d'une réunion d'introduction, précise la FAF. L'ensemble du processus - enquête et entretiens avec les personnes clés en charge du développement des talents et de la haute performance au sein de la fédération - sera ainsi effectué en ligne, explique la FAF, soulignant qu'une fois «l'analyse réalisée, les programmes de soutien seront lancés, normalement

en 2021».