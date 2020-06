La Fédération algérienne de football (FAF) s’est inscrite à un nouveau programme de la Fédération internationale (FIFA) pour le développement du football amateur dans le monde, a indiqué l’instance fédérale dimanche sur son site. «La FAF s’est inscrite à travers les différents programmes qu’elle mène et répondra au questionnaire de la FIFA transmis à ce sujet et si les conditions sanitaires le permettent, une visite de l’instance internationale sera effectuée pour expliquer en détails le programme», a indiqué la FAF dans un communiqué.

Pour la phase pilote du programme, un nombre restreint de fédérations seront choisies dans les prochains mois, souligne la FAF, tout en précisant que «dans le cas où les vols internationaux n’auraient pas repris, des vidéoconférences seront organisées pour continuer le travail à distance».

La FAF a tenu à rappeler que «le football amateur concerne toute l’activité du football non élite et non professionnel, et peut toucher toutes les catégories comme le football des enfants, de jeunes, seniors et adultes dont l’âge peut aller de +35 -40 ans, masculin et féminin.

Les championnats de football à 5, à 7 ou à 9 pour enfants de moins de 12 ans, les compétitions de jeunes, les championnats des clubs amateurs et des filles sont les principaux piliers du football amateur».

Les compétitions scolaires, le futsal et le beach-soccer, ainsi que les autres activités de football comme le mini-foot ou le football des sociétés (Corporate football ou «sport et travail») sont considérées comme activités du football amateur à condition que la Fédération nationale soit responsable ou partenaire actif de cette activité, conclut la FAF.