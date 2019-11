Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et les membres du Bureau fédéral s’associent aux membres de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) pour dénoncer l’agression dont a fait l’objet l’arbitre Ahmed Bouzerar lors du match de la9e journée du championnat de Ligue 1, ayant opposé l’US Biskra au MC Alger. « Cet acte de violence est condamnable à plus d’un titre et appelle tout un chacun à une application stricte de la réglementation pour mettre fin à ce genre de dérapage et barrer la route à certains énergumènes qui n’ont rien à voir avec les vrais supporters, comme ceux de l’US Biskra qui ont dans leur majorité accueilli sportivement leurs homologues du MC Alger à l’occasion de cette rencontre. La FAF demeure solidaire avec le corps arbitral et invite tous les acteurs à œuvrer pour garantir la protection nécessaire pour les arbitres, au niveau de tous les paliers, afin qu’ils puissent officier en totale sécurité et dans la sérénité, pour le bien du développement du football national.