Dans sa dernière réunion, tenue en visioconférence le 15 janvier dernier, le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a pris une série de mesures. La première relative à l'ouverture, sous conditions, d'une période exceptionnelle des transferts pour les clubs de la Ligue 1, du 25 au 31 du mois courant, ainsi qu'une seconde, visant à plafonner les contributions des sociétés sportives par actions (SSPA) au profit des clubs sportifs amateurs (CSA) dans le cadre de la convention qui doit être paraphée entre les deux parties. Une fois de plus, et s'agissant de cette seconde mesure, force est de constater que la réglementation est bafouée, au vu et au su de tout le monde. Et comme à l'accoutumée, personne ne bouge le petit doigt pour remettre de l'ordre. Cette passivité est, le moins que l'on puisse dire, une forme de complicité. Cette convention est exigée, faut-il le rappeler, aux clubs conformément au décret exécutif 15-73 du 16 février 2015, dans son article 8, déterminant les dispositions applicables au clubs sportifs professionnels et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales. Elle fixe, entre autres, les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs dont le CSA est propriétaire, ainsi que la contrepartie due par la SSPA au CSA pour cet usage. Ce document est exigé aussi aux clubs de Ligue 1 pour l'obtention de la licence des clubs professionnels (LCP), comme décidé par le BF, lors de sa réunion du mois de janvier 2020. Mais c'est à s'interroger, le cas échéant, sur la base juridique sur laquelle le BF a décidé de plafonner cette contribution à 50% du budget annuel moyen des trois derniers bilans financiers du CSA, approuvés par le commissaire aux comptes et adopté par l'Assemblée générale. Ceci, étant donné, déjà, que cela ne rentre guère dans les prérogatives de la FAF ni de ses différentes instances. Les SSPA sont régies par ce décret 15-73, ou par le Code du commerce dans les cas non prévus dans ledit décret. À jeter un coup d'oeil sur cet article 8, les mots «Fédération», «FAF» ou encore «Bureau fédéral» n'y existent nullement, ce qui fait que l'instance fédérale n'a aucun droit de se mêler de cette affaire de convention ni de près ni de loin. Ceci, d'autant plus que dans ce même article 8, il est mentionné, noir sur blanc, que «la convention est soumise à l'approbation du ministre chargé des Sports. Elle est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports». Connaissant les budgets dérisoires avec lesquels fonctionnent les CSA, l'on est tenté de dire que ceux-ci ne recevront, avec cette décision du BF, que des miettes. Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle mesure ne s'appliquera que sur la moitié des clubs, puisque les autres ont bien signé ces conventions et obtenu leurs LCP. Ceux qui sont en stand-by sont: le MCA, le CRB, l'ESS, le NAHD, le MCO, l'USMA, l'OM, le CABBA, l'USMBA et le RCR. Deux poids, deux mesures? C'est bel et bien le cas. Pis encore, et en remontant à quelques jours auparavant, la question qui se pose est celle de savoir (encore une fois!), qui fait quoi? Le 12 janvier dernier, en effet, la commission de discipline de la LFP a décidé d'accorder un délai de 30 jours pour les clubs qui n'ont pas déposé le dossier d'obtention de la LCP, en les sanctionnant par une amende de 200000 DA. Or, et en vertu du Code disciplinaire de cette même CD, la première infraction mène vers la défalcation d'un point de l'équipe du club fautif, ainsi qu'un amende de 300000 DA. En sus, la prorogation du délai est du ressort de la direction de contrôle de la gestion et finances des clubs professionnels (DCGF). Le président de celle-ci, Réda Abdouche, avait déclaré, pourtant, le 8 janvier dernier, que «ces délais ne seront pas prorogés». Sur quelle réglementation se base-t-on? No comment!