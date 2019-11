Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni le lundi 25 novembre 2019, et après la présentation d’une première situation par Réda Abdouche, président de la direction de contrôle de gestion des finances (Dcgf) des clubs professionnels, et des débats qui s’ensuivirent, une série de mesures a été prise. La Dcgf poursuivra ses missions dans le cadre de ses prérogatives et en fonction du programme et de la démarche méthodologique, arrêtés et validés par le bureau fédéral. En outre, ladite direction prendra le temps nécessaire pour diagnostiquer la situation des clubs (Sspa) en procédant également à des visites au sein même de ces derniers selon un calendrier bien établi. Pour sa part, la Ligue de football professionnel sera associée et impliquée dans cette démarche d’accompagnement des clubs. Enfin, il a été décidé que les textes de la Dcgf soient publiés et portés à la connaissance des acteurs et de l’opinion, et surtout des clubs concernés par le travail mené par cette structure. Il est à signaler que la FAF et la LFP, partenaires de la Dcgf, étaient sur la même longueur d’ondes avec le président de la Dcgf durant tout le débat qui a entouré la première ébauche du programme de la Dcgf présentée lors du BF du 25 novembre 2019. La Dcgf se réunira le 2 décembre avec les clubs professionnels, pour préparer le terrain aux visites que mènera cette structure au niveau des clubs. Les visites que mènera la Dcgf au niveau des clubs seront établies selon un calendrier bien établi et avec la présence d’un ou de deux membres du Bureau fédéral (BF) de la FAF. La réunion du 2 décembre, qui va se dérouler en présence du président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, intervient moins d’une semaine après le rapport accablant publié par l’instance fédérale sur la situation financière et administrative des pensionnaires de la Ligue 1.