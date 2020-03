Le coronavirus se propage d'une manière vertigineus. L'Algérie a enregistré, hier, son troisième cas de décès par coronavirus. 10 nouveaux cas ont été enregistrés, portant à 37 le nombre de cas confirmés. Hier, se déroulaient les trois premiers matchs à huis clos de la 22e journée de la Ligue 1 et 6 autres de la 23e journée de la Ligue 2. Ce n'est que demain que cette 22e journée de la Ligue 1 prendra fin. Et le fait de maintenir les championnats de football, bien qu'à huis clos, n'est pas la meilleure solution pour prévenir de la propagation de cette maladie classée en pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Tous les pays, notamment européens ont décidé de la suspension de leurs championnats respectifs pour ne pas dire d'autres disciplines également et ce, juste pour prévenir de la propagation de ce virus. Et avec le rythme et la cadence avec lesquels ce coronavirus se propage aussi bien dans le pays qu'à l'échelle mondiale, la meilleure solution est de suspendre tous les championnats de football. En Algérie, d'aucuns savent que les férus du football ne peuvent se contenter de suivre les matchs de leurs clubs respectifs à travers les ondes des différentes chaînes des radios nationales et des TV locales. Pour eux, il s'agirait de retrouver cette ambiance de groupe, quitte à voir le match des cités environnantes des enceintes sportives, des hauteurs avoisinantes des stades etc. L'essentiel c'est d'assister de visu à ces rencontres. Ce qui fait qu'on se retrouverait bien avec des groupes de supporters éparpillés aux abords des stades d'où ils peuvent voir le match.

Ce qui constitue bien un risque d'attraper le coronavirus. Et comme dans la situation aussi, bien dans le monde que dans notre pays, il est d'importance capitale d'appliquer à la lettre ce proverbe qui sied parfaitement à la situation actuelle, à savoir: «Mieux vaut prévenir que guérir».

En d'autres termes, la Ligue de football professionnel (LFP) chargée notamment de la gestion des championnats de football de Ligue 1 et 2 ainsi que sa tutelle, la Fédération algérienne de football (FAF) sans oublier bien évidement le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) doivent prendre la sage décision de reporter les championnats de football pour se prémunir de la propagation de ce virus.

Puisque la décision de faire disputer les matchs de la 21e et 22e journées, respectivement, de la Ligue 1 et 2 et dont les derniers, au programme, prendront fin lundi, il est impératif donc de décider de suspendre tous les matchs à compter de demain lundi.



A rappeler que le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) avait décidé mardi dernier d'instaurer le huis clos pour les manifestations sportives jusqu'au 31 mars en raison du coronavirus. S. M.