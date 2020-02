Lors de la dernière réunion du Bureau fédéral, le 28 janvier 2020, il a été question de valider la procédure d’octroi, annuellement, de la licence de club professionnel (LCP) pour les pensionnaires de la Ligue 1. Pour pouvoir bénéficier de cette licence, les sociétés sportives par actions (SSPA) des clubs concernés doivent fournir, au total, 19 documents, rendus publics par la FAF sur son site officiel, jeudi. Ces documents doivent être remis par les SSPA à la première quinzaine du mois de juillet 2020, « ce qui donne un délai raisonnable de six mois à ces dernières pour se mettre aux normes réglementaires ». Ces documents demandés ont un ancrage juridique qui renforce l’exigibilité des SSPA et sont répartis en quatre volets : juridique et organisation; infrastructures sportives; relationnel; comptabilité et finances. A première vue, si certains documents peuvent être préparés par l’ensemble des sociétés concernées, d’autres risquent de constituer un frein pour elles. Ceci, étant donné que ces sociétés, faut-il le reconnaître, n’ont de ce statut que le nom. En réalité, elles fonctionnent à l’aveuglette sans le moindre respect de la réglementation en vigueur. Seuls les documents du premier volet peuvent être préparés facilement, puisqu’il s’agit, entre autres, des statuts de la SSPA actualisés au 30 juin 2020, du registre du commerce actualisé et certifié, l’organigramme de la SSPA ainsi que son règlement intérieur coté et paraphé par l’inspection du travail. Les clubs, budgétivores, consomment de sommes colossales chaque année et de gros salaires versés aux joueurs et entraîneurs, sans qu’il y ait, une traçabilité. Cela met, ainsi, ces mêmes clubs dans l’embarras pour fournir les documents établis dans le volet comptabilité et finances. Ils doivent présenter, en premier lieu, le bilan fiscal au 31 décembre 2019, le rapport de certification des comptes du bilan 2019 par le commissaire aux comptes et l’attestation de mise à jour de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) de moins de 3 mois au 30 juin 2020. Or, il faut reconnaître que certains clubs n’ont pas déposé de bilans depuis plusieurs années et ne s’y intéressaient nullement. L’argent passait sous la table et aucun justificatif n’était établi, contrairement à ce que prévoit le décret 15-73 régissant les SSPA, ainsi que le Code du commerce. Ces SSPA seront dans l’obligation de fournir aussi un extrait de rôles de moins de trois mois au 30 juin 2020. Or, sur ce point, ces clubs et leurs SSPA, dans leur grande majorité, ne se sont pratiquement jamais acquittés de leurs dettes, auprès des services des impôts, notamment l’IRG sur les salaires des employés, surtout les joueurs. C’est d’ailleurs cet IRG qui fait que les dettes des SSPA s’élèvent à coups de plusieurs dizaines de milliards. Comble de l’ironie, les clubs sont obligés de fournir un bilan prévisionnel sur les 3 ans à venir.

Or, les présidents de ces écuries ne voient pas plus loin que le bout de leurs nez, en gérant au jour le jour leurs clubs et consommant des budgets colossaux, partis un peu partout, sans qu’il y ait une étude professionnelle et rigoureuse. Même si la FAF parle de « délai raisonnable » pour les clubs afin de préparer leurs dossiers, elle reconnaît l’existence de « difficultés rencontrées avec certaines SSPA pour récupérer les documents et données demandés ». Cela dit, et sauf miracle, les clubs qui bénéficieront de la licence de club professionnel se compteront sur les doigts d’une seule main.

« La FAF a également sollicité les ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT) et de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour un accompagnement, notamment en ce qui concerne certaines opérations exigées », lit-on sur le site de l’instance fédérale. Voilà qui est dit !