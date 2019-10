L’ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, avait dénoncé, lors des travaux de l’AG ordinaire de ladite instance, au mois de mai dernier, le contrat que son successeur, Kheïreddine Zetchi, avait signé avec l’équipementier sportif Adidas. Raouraoua avait indiqué que « la FAF a négocié avec un commerçant et non pas avec la maison mère Adidas ». « Je peux vous montrer une correspondance du DG d’Adidas qui confirme que la FAF n’a pas signé avec Adidas, mais avec un revendeur quelque part en France », disait-il. Une déclaration suivie par une sévère mise au point de Zetchi, qui a descendu en flammes son prédécesseur. Quelques mois plus tard, il s’avère que Raouraoua avait raison. En effet, selon les informations en notre possession, la FAF n’a pas signé avec Adidas ni avec un représentant officiel, mais avec une société d’importation, répondant au nom de Medgrant. Renseignements pris, cette société est spécialisée dans l’import-export des produits parapharmaceutiques, matériel et instruments médico-chirurgicaux, pièces détachées et consommables. Pis, cette SARL n’a aucun contrat d’exclusivité avec Adidas pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

A l’heure actuelle, le conflit entre la FAF et Medgrant a atteint le point de non-retour, puisque cette dernière n’a pas honoré ses engagements selon les clauses inscrites dans le contrat signé. Un contrat, selon les chiffres communiqués déjà par la FAF, d’un montant de 1,9 million d’euros, que cette dernière recevrait sous forme de dotation. Le pire, c’est que Medgrant aurait livré à son client des produits de second choix avec le prix catalogue. Cela a provoqué la colère des responsables de la FAF, décidant d’ester Medgrant en justice.

La résiliation du contrat devient, désormais, inévitable. Cette société, dit-on, n’en est pas à sa première, puisqu’elle est en conflit avec deux clubs de Ligue 1 algérienne, à savoir la JS Kabylie et le CR Belouizdad, pour pratiquement le même motif. D’ailleurs, le directeur sportif du CRB, Saïd Allik, avait déjà soulevé ce point à plusieurs reprises, dénonçant les pratiques de Medgrant appelant les responsables de son club à résilier ce contrat au plus vite. La société en question avait, à titre d’exemple, envoyé à la FAF des produits que cette dernière avait refusés. Ces mêmes produits ont été envoyés, ensuite, au CRB avec le logo du club floqué sur celui de l’instance fédérale, comme cela avait déjà été rapporté par nos soins. Affaire à suivre…