La Fédération algérienne de football (FAF) va lancer sa propre chaîne de télévision « FAF TV », relevant de la Division de la communication de l’instance fédérale, a-t-elle annoncé, hier, sur son site officiel. La FAF a confié à Omar Boudi (30 ans), ancien journaliste à El-Djazaïria One et à Echourouk News, notamment la gestion de cette chaîne TV, dont la grille des programmes sera annoncée dans les prochaines semaines et comportera plusieurs rubriques, reportages, magazines, couvertures d’activités, d’événements et autres actualités de la fédération. « Pour entamer son riche programme, FAF TV vient de réaliser un documentaire consacré à l’Académie de la FAF de Khemis-Miliana, dont elle remettra gracieusement une copie aux différentes chaînes nationales publiques et privées pour une large diffusion », souligne l’instance fédérale. Ce même documentaire sera diffusé sur les différents supports multimédias de la FAF (site Internet, réseaux sociaux et la chaîne YouTube) à partir du mercredi 11 décembre.